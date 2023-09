Estrella llama a mantener el ambiente de negocios con compromiso social

Send an email

Santiago.-El empresario Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella, planteó la necesidad de que el empresario debe de tener un compromiso social con su país, y advirtió que si se destruye el ambiente de negocios en la nación donde opera, no habrá labor empresarial exitosa.

Estrella expuso sobre las consideraciones necesarias para el manejo empresarial en el contexto actual, y sobre la visión estratégica sobre la evolución del sector empresarial en los próximos años, al disertar como orador invitado en el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio (AMCHARD), capítulo Santiago.

Dijo que no hay mercado donde se pueda trabajar si no hay país, por lo que el primer deber del empresario es preservar la nación.

Estrella favoreció una reforma integral que permita mantener el crecimiento económico y que para el año 2030 el Producto Interno Bruto pueda situarse en 20 mil millones de dólares.

El dirigente empresarial indicó que la valentía ante el riesgo, casi la pasión por el riesgo, es quizás la característica más valiosa de un empresario exitoso.

“Lo que sí tienen los empresarios que sobresalen son características comunes que sin ellas es imposible ser exitoso en el mundo empresarial: inteligentes, trabajadores incansables, persistentes, o sea que cuando se caen se levantan, no tienen miedo a tomar riesgos, apuestan al país y además quieren ser algo en la vida, quieren ser grandes. No quieren ser del montón”, expuso Estrella.Expresa que el empresario no desarrolla sus actividades de manera aislada, sino dentro de un país y cada nación desarrolla un ecosistema, un ambiente para comprar y vender que se llama mercado.

Destacó la diversificación de la economía dominicana y las reglamentaciones del mercado.

Estrella dijo que la consolidación de la banca y el sistema financiero es un ejemplo de cómo las leyes y reglamentos fortalecen las instituciones.

Considera que esto ha permitido fortalecer el mercado debido a que está completamente abierto al mundo exterior.

“Nuestro mercado es diverso, reglamentado, abierto al libre comercio y con avances tecnológicos mundiales”, puntualizó el presidente del grupo Estrella.

Al hablar del empresario del futuro destacó los avances significativos en tecnología, con el desarrollo la inteligencia artificial que dijo provocará una masiva disminución del empleo actual. Dijo que se espera que nuevos tipos de empleo sustituyan los que se perderán.

“Segurísimo que tendremos cada vez que proteger más al medioambiente. Ya el calentamiento global es casi un dogma y las empresas tendremos necesariamente que adaptarnos a esa realidad”, indicó Estrella.

Plantea como necesario el tener más compromiso social y más relación con el entorno.

Reconoce que las comunidades se han empoderado y las empresas no pueden vivir fuera de esa realidad.

Estrella dice que hay algo en las individualidades empresariales que no cambiará, que son las características y valores comunes a todos los que han tenido éxito empresarial: inteligencia, trabajo, perseverancia, asumir riesgos y la fe en el país.

Fuente El Caribe