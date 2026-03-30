Estudiante hiere a maestra en escuela de Texas y se dispara



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Un estudiante de 15 años se quitó la vida este lunes luego de disparar y herir a una maestra en una escuela de Texas, sur de Estados Unidos, informaron las autoridades.

«Una maestra fue baleada por un estudiante y trasladada a un hospital de San Antonio. Por el momento, no tenemos información actualizada sobre su estado. El estudiante involucrado, un joven de 15 años, falleció en el lugar», dijo en su cuenta de Facebook la oficina del Sheriff del Condado de Comal, donde ocurrieron los hechos, en el centro sur de Texas.

Acciones de la autoridad y respuesta escolar

«El estudiante disparó a la profesora y luego creemos que él se apuntó a sí mismo y se disparó», detalló luego en conferencia de prensa el sheriff del condado, Mark Reynolds.

De acuerdo con el sheriff, la situación fue contenida rápidamente. La Escuela Preparatoria Hill Country College, donde se produjo el tiroteo, fue cerrada, y los estudiantes trasladados a otra escuela cercana para reunirse con sus padres.

FUENTE: DIARIO LIBRE.