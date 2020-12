Estudiantes de Medicina de la UASD protestan para que les permitan tomar exámenes especiales

La joven estudiante dijo que no han podido cursar esas materias pendientes por dificultades que ha presentado la misma academia como, por ejemplo, por la falta de profesores y cambios de horarios de los docentes.

Destacó que por las consecuencias de la pandemia ya han atrasado sus estudios y que no quieren atrasarse más.

“Sabemos que nuestra facultad esta sobrepoblada y que las secciones no alcanzan para todos y muchos no tenemos la oportunidad de tomar algunas materias, por lo que nos vemos en la necesidad de tomar un examen especial”, dijo González.

Consideraron que no se justifica la excusa que les han dado de no quererles aprobar el examen especial, debido a que son muchos estudiantes pendientes para el internado y que por la incidencia de la pandemia les quieren cuidar.

“Queremos que ella sepa que estamos en pie de lucha y que queremos nuestro examen especial y que no es un favor, eso nos corresponde por derecho”, afirmó.

Bello argumentó que, aunque la facilidad de que los estudiantes de término de Medicina se les permita tomar los exámenes especiales ha sido consensuada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud, la directora de la Escuela de Medicina, Rocío Caridad, no quiere acoger ese consenso.

Pidió a los reclamantes esperar su tiempo porque no pueden permitir que estudiantes que no cumplan con los requisitos puedan optar por el internado por encima de los que ya llevan unos siete meses esperando sus turnos.

Añadió que es por proteger a los propios estudiantes de posibles contagios y por respetar la institucionalidad que no les ha permitido tomar los exámenes.

Dijo que además de los estudiantes de pre-internado la Escuela de Medicina tiene que enviar a unos 1,500 estudiantes al internado que desde hace unos siete meses están listos para ir a los hospitales pero que por la pandemia no han podido ser enviados.

Argumentó que por la pandemia no pueden evaluar si esos estudiantes aplican para tomar sus exámenes especiales y otra excusa que presentó es que los hospitales están trabajando sobrepasando su capacidad de empleados, lo que constituye otro obstáculo.

“ Ellos no saben si tienen el derecho. A veces los estudiantes dicen que les falta una o dos asignaturas y cuando tu vez los expedientes te das cuenta que hasta les falta ocho (asignaturas)”, expresó.

Además, afirmó que esos estudiantes de Medicina no saben si están preparados o no para ingresar al internado porque hay que evaluarlos uno por uno, cara a cara, con todos sus documentos, lo que está prohibido hacer por el coronavirus.

Al ser consultada al respecto Rocío Caridad, directora de la Escuela de Medicina de la UASD, negó que a los estudiantes se les haya negado su derecho y argumentó que estos no cumplen con los requisitos para optar por exámenes especiales porque les faltan dos años en su carrera .

Además, cuestionó que algunos estudiantes de Medicina tuvieran que trabajar en áreas no contempladas y se vieron obligados a firmar un descargo para poder realizar ese trabajo, incluso en hospitales que atienden pacientes con COVID-19.

Dijo que los exámenes especiales “están dentro de los reglamentos y que un estudiante cuando está listo pues le toca su especia”l. “Entonces entendíamos que no había que hacer una resolución para eso. De algo que está debidamente reglamentado”, añadió,

Sin embargo, aclaró que dicho Consejo no emitió ninguna resolución en torno al tema porque es un procedimiento natural que le corresponde hacer a cada escuela.

“No podíamos entrar a las emergencias en maternidades como La Altagracia, Los Minas, que es un hospital COVID y se habilitó un pequeño espacio. No podíamos entrar a UCIs. Entonces, por favor que dejen de verle la cara a uno como que uno es un muchacho, jugando con la vida de uno con la excusa de que son dos años que nos faltan porque no es así”.

Dijo que han sido empáticos con las situaciones que ha generado el impacto de la pandemia, razón por la que tuvieron que eliminar el curso de verano, lo que les atrasó más.

Aseguró que reúnen todos los requisitos, entre ellos el índice académico requerido.

“Que no utilicen la excusa de que no nos quieren arriesgar porque es mentira. Ya nosotros estuvimos en los hospitales expuestos y estuvimos incluso en áreas que, según el consentimiento informado que firmamos no debíamos estar, pero estuvimos porque así es que funciona esta universidad, lamentablemente”, concluyó la estudiante Ana Bello.