Estudio de la ADP revela serias limitaciones en áreas de higienización de escuelas

Deficiencias en cobertura de materias

El estudio revela además la existencia de deficiencias por cubrir en materia docente. «El sistema educativo muestra una escasez de profesores en distintas áreas académicas, sobre todo en preescolar, primaria, lenguas extranjera, artes y las TIC, que entre las 300 escuelas evaluadas hacen falta un total de 1,847 maestros», señala.

A pesar de ser un componente esencial de la política de Jornada Escolar Extendida, correspondiente al 10% de la carga curricular escolar, el 96 % de las escuelas públicas afirmó no contar con talleristas, a marzo del 2020, esto equivale a 158 horas de clases perdidas al año.

Más del 21 % de las escuelas de Jornada Escolar Extendida mantiene un promedio de estudiantes por encima de lo que recomienda el currículo. De igual forma, opera el 33 % de los centros de jornada escolar regular. Así mismo, el 55 % de los centros educativos opera con, por lo menos, un aula improvisada.

En lo que tiene que ver con los espacios de aprendizaje, este estudio evidencia que el 43 % de los centros educativos no tiene biblioteca; el 66% de las escuelas no tiene laboratorio de cómputos; mientras que el 84 % de los centros no tiene laboratorio de ciencias y un 28 % de estos no tiene cancha deportiva.

Con relación a los recursos para el aprendizaje, al finalizar la primera semana de marzo, menos del 2 % de los estudiantes había recibido todos sus libros, actualizados con el contenido del nuevo currículo.