Euclides dice que el PRM no es rival para el PLD

Para Euclides Gutiérrez Félix, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) no es un rival para su organización porque no cuenta con dirigentes con experiencia.

Afirma que el PRM “es una caballería, pequeña, inexperta, que no conoce ni las carreteras ni el camino, porque no tienen jinetes expertos, no es rival para el PLD”.

Asimismo minimizó las encuestas que se han realizado y colocan el PLD en una segunda posición y dijo que su partido seguirá gobernando el país.

Al precisar que 2020 será un año de elecciones, municipales, legislativas y presidenciales, reiteró el calificativo de “invencible” que en otras oportunidades ha dado al PLD

Afirma que el pueblo volverá a votar por el Partido de la Liberación Dominicana porque por ser “pueblo legendario, veterano de la historia y David del Caribe no se equivoca ni se deja engañar fácilmente”.

El PLD lleva cerca de 16 años en el poder, el cual asumió en el año 2004.

Fuente: Hoy