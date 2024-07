Eugenio Cedeño es citado por la ‘fiscalía’ del PRM por declaraciones misóginas

El diputado de La Romana Eugenio Cedeño fue citado por el fiscal nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Tony Rodríguez, con relación a las declaraciones emitidas públicamente por el legislador, el pasado lunes.

El encuentro sería en la Casa Nacional del partido a las 10:00 de la mañana y se da para escuchar la versión del congresista sobre la controversia generada tras asegurar que un hombre puede quitarse el condón durante el acto sexual para embarazar a su esposa sin su consentimiento.

En una carta dirigida a Cedeño, Rodríguez expresó: «en respeto al debido proceso, le invito para que el día veinticinco del mes de julio del presente año (25-07-2024), a las 10:00 a.m., en uno de los salones del local de nuestra casa nacional, avenida 27 de febrero No. 200, El Vergel, Santo Domingo, Distrito Nacional, me permita escuchar su verdad sobre los referidos acontecimientos».

En la misiva el fiscal nacional explicó que acogió la solicitud de un grupo del ala femenina del PRM y sus presidente y secretaria general, José Paliza y Carolina Mejía.

«A través de los medios de comunicación hemos tomado conocimiento de reiteradas declaraciones vertidas por usted, las cuales tienen connotaciones altamente negativas para los derechos de las mujeres e incentivan la violencia de género. Lo anterior resulta inaceptable para el PRM«, indica el texto.

Este miércoles, la Dirección Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que solicitó al Fiscal Nacional y a la Comisión Nacional de Ética y Control «iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente» contra el diputado Eugenio Cedeño por sus declaraciones respecto a las relaciones sexuales no consentidas.

No se retractará

Este martes Eugenio Cedeño aclaró públicamente que no se retractará por sus polémicas declaraciones.

«Ninguna disculpa pública, lo que he defendido lo defiendo y lo defenderé, porque no se trata de hombre, se trata también de mujer. Esas que quieren que me disculpe públicamente son enemigas de las mujeres. Porque quieren que a una mujer la condenen a diez años (de prisión) porque se quite el dispositivo», refutó el congresista.

Piden sanción

Un grupo de mujeres que militan en el gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó a la Comisión de Ética de esa organización que sancione al diputado por sus aseveraciones del pasado lunes.

En una misiva rubricada por Olaya Dotel, Dilia Leticia Jorge Mera, Paula Disla, Ivelisse Acosta y Radhive Pérez, las integrantes del PRM destacaron la gravedad de estas afirmaciones y pidieron que se exija al legislador que se retracte de manera pública.

Fuente: Diario Libre