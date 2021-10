Evaluna Montaner sobre su embarazo: “Mi papá estaba en shock”

La artista multifacética e hija de Ricardo Montaner, Evaluna se ha hecho un nombre propio en la industria como actriz, directora, cantante. Y ahora se estrena como voice over, dándole vida a Xochi, una tierna mariposa monarca en la película animada Koati. Producida por Sofía Vergara, la producción cuenta con la música de Marc Anthony y un gran elenco hispano.

La relación de Evaluna con el cantante Camilo Echeverry ha sido el mayor centro de atención de sus fans, quienes han tenido la oportunidad de enterarse de los detalles de la pareja por medio de canciones, videos musicales y redes sociales.

Evaluna es la directora de videos de su esposo, Camilo. El anuncio del embarazo se hizo a través del sencillo de ambos llamado Índigo. Causando revuelo, conmoción e impresión, las estrellas ya han arrasado con algunos tabloides y números. Más de 20 millones de vistas en menos de dos días desde su estreno, ocupando el primer lugar en más de 15 países.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas. Inicialmente, experimentó lo que muchas madres primerizas vivencian como náuseas y antojos: “(Fue) horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, confiesa la futura mamá.

Esta noticia se ha convertido en tendencia. No es para menos: la pareja se ha ganado el cariño de sus seguidores desde que han publicado videos en YouTube donde han contado el proceso de su relación sentimental y otras infidencias.

Sin embargo, todos han quedado con la intriga de saber sí Índigo es el nombre de una niña o niño, por lo que ella afirma de manera convincente: “No planeamos revelar el sexo del bebé. A esperar unos mesecitos más y ya…”.Hecho que causará aún más curiosidad para el público, quienes especulan que cursa el cuarto mes de gestación.

