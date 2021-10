Ex subdirector PN: “Si no se trabajan indicadores, reforma policial no tendrá buenos resultados”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ex subdirector de la Policía Nacional, mayor general retirado Alejandro Dipré Sierra, advirtió este martes que si en el proceso de reforma policial no se trabajan los indicadores que elevan la tasa de la criminalidad, la misma pudiera no tener los resultados esperados.

En ese sentido, el ex subdirector puntualizó que los indicadores que deben ser trabajados son el de la educación, desempleo y la cultura de desobediencia a las autoridades que impera en el territorio nacional.

Dipré Sierra dijo además que la división por cuadrante del patrullaje policial que se pretende implementar, solo surtirá efectos si se ejecuta en su totalidad y no a medias como ocurrió en el pasado.

El exfuncionario vertió estas informaciones tras una visita que hizo al Congreso Nacional y a la comisión de Interior y Policía de ambas cámaras legislativas para conocer los avances en materias de pryectos que se han impulsado desde el Poder Legislativo.

Cuestionó además que los comisionados para evaluar la reforma, ya en marcha, manejen los fundamentos esenciales de una institución tan difícil como la Policía Nacional.

El experto en investigaciones criminales alertó al presidente Luis Abinader, para que no se deje “marear” de quienes definió como expertos de ciencias ocultas.

Dipré se quejó de que estas recomendaciones las externó al expresidente de la República, Danilo Medina, pero agregó que sus sugerencias fueron ignoradas por la pasada gestión, por lo que dijo esperar que el nuevo tren gubernamental asuma posiciones más firmes.

Fuente: El Nuevo Diario