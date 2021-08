Exalcalde de Nueva York resalta proyecto de ciclovías de la Alcaldía del Distrito Nacional

El exalcalde de la ciudad de Nueva York y embajador mundial de la OMS para las enfermedades no transmisibles y los traumatismos, Mike Bloomberg, elogió el proyecto de ciclovías que está implementando la Alcaldía del Distrito Nacional en importantes vías de la capital.

“En Santo Domingo, la alcaldesa Carolina Mejía está trabajando para hacer que su ciudad sea más fácil de recorrer y segura para los ciclistas, con el plan de acción de bicicletas de la ciudad. Esta iniciativa es parte del trabajo de Santo Domingo con la alianza para Ciudades Saludables”, dice Bloomberg, en un video colgado en su cuenta de Twitter.

The Dominican Republic has the highest road traffic mortality rate in the area. After the city led a pilot program to add bike lanes, streets became safer, & more people are choosing to cycle.

