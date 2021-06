Exasesor del presidente Trump respalda candidatura del dominicano Fernando Mateo a la alcaldía de Nueva York

Michael Flynnex asesor de seguridad nacional del pasado presidente de los EEUU Donald Trump, endorsó la mañana de este miércoles la candidatura del dominicano Fernando Mateo, aspirante a alcalde de la ciudad de Nueva York.

El empresario y portavoz de las bodegas y los taxistas de la ciudad, se disputa las elecciones primarias del Partido Republicano contra el fundador de Los Ángeles Guardianes Curtis Sliwa, con quien tuvo su último debate la pasada semana.

El diario The New York resalta que, aunque Flynn no es neoyorquino, Trump, podría involucrarse en la carrera de Mateo y su intención de convertirse en el primer alcalde latino e inmigrante de la Gran Manzana.