Excanciller haitiano califica como una hipocresía desmentido de Abinader

El excanciller de Haití, Claude Joseph arremetió este sábado contra el presidente Luis Abinader, luego de que éste negara que ambos países “acordaron regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en República Dominicana, para proporcionarles documentos de identificación y revitalizar la Comisión Mixta Haitiano-Dominicana”.

El exfuncionario haitiano manifestó que el mandatario dominicano no puede usar a Haití como un peón para avanzar en su agenda política.

“Este es un hombre que no cumple su promesa a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país para ganar votos. Hipocresía…”, escribió en Twitter.

El tambié exprimer ministro interino de Haití calificó como “poco elegante y poco diplomático” al presidente Abinader por negar mediante nota de prensa las afirmaciones del ministro de Haití, Ariel Henry, quien había manifestado que ese acuerdo se produjo entre los vecinos países de La Hispanioladurante la Cumbre de Las Américas, en Los Ángeles, el pasado jueves.

“Este memorándum del Gobierno. El dominicano es poco elegante, poco diplomático y condescendiente”, escribió Claude Joseph al reprochar la desaprobación del gobierno dominicano.

“Publicar un comunicado de prensa relativo a la candidatura de un país frente a otro para un cargo a nivel de instituciones intl. es único”, finalizó, refiriéndose que Haití también mal informó que República Dominicana lo apoyaría en la candidatura a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero Abinader expresó que “no podía” definir “ningún apoyo” porque Panamá, socio en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, también tiene una candidatura al mismo puesto y se debe conversar al respecto.

Después del diálogo entre el presidente Abinader con el primer ministro de Haití, Henry, el Ministerio de Comunicación de ese país informó que ambos líderes acordaron regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en República Dominicana.

Pero horas más tarde, la Presidencia de República Dominicana y el propio Abinader desmintieron esos pronunciamientos.

“Con respecto a los inmigrantes y trabajadores: El gobierno de Haití debe realizar todos los esfuerzos para proveer de documentos oficiales haitianos a todos los inmigrantes y trabajadores que se encuentran en la República Dominicana”, indicó el Gobierno dominicano en un documento aclaratorio.

Es “imposible” que Dominicana regularice a los inmigrantes haitianos si no poseen documentos. “Se le aclaró muy bien eso”, dijo Abinader.

President Abinader can’t stop using Haiti as a pawn to advance his political agenda.This is a man who fails to deliver on his promise domestically on many issues, but believes he can use Haiti as his last resort to please his country’s ultranationalists to win votes. Hypocrisy…

— Dr. Claude Joseph (@claudejoseph03) June 11, 2022