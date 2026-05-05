Exdiputado del PRM, Miguel Gutiérrez será testigo clave en caso de narcotráfico en EE.UU.



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 16 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

El exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz fue confirmado como testigo material del Gobierno de Estados Unidos en el proceso federal que se sigue contra Fabio Augusto Jorge Puras y Gaspar Antonio Polanco Virella, en el Distrito Sur de Florida.

De acuerdo con documentos judiciales, la confirmación se formalizó mediante una orden tipo Writ of Habeas Corpus Ad Testificandum, a través de la cual las autoridades federales establecieron que Gutiérrez Díaz, actualmente recluido en el Federal Detention Center de Miami, es considerado un testigo clave para el desarrollo del caso.

Según la disposición, el exlegislador será trasladado bajo custodia del U.S. Marshals Service para comparecer ante la corte en West Palm Beach el próximo 20 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana, donde deberá rendir su testimonio. Una vez concluida su participación, será retornado al centro de detención en Miami.

El proceso, identificado bajo el número 25-CR-20430-EA, involucra cargos por conspiración para distribuir e importar cocaína hacia territorio estadounidense. Las autoridades consideran que el testimonio de Gutiérrez Díaz podría ser determinante para sustentar la estrategia de la fiscalía.

Miguel Gutiérrez Díaz fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Tras su sentencia, ha colaborado con las autoridades federales, lo que le ha otorgado el estatus de testigo en distintos procesos judiciales.

Fuente: NT