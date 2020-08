Exempleados de IDSS protestan frente al Palacio Nacional

Un grupo de exempleados del el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), disuelto el pasado año, protestaron este martes frente al Palacio Nacional en demanda que se cumpla con la promesa de incorporación a otras instituciones públicas a decenas de trabajadores que estaban asignados a esa dependencia.

“Nosotros estamos aquí en el día de hoy para llamarle la atención al presidente Danilo Medina, que fue el que se agenció este paquete de cerrar el IDSS sin tomar en consideración a estos trabajadores que hoy día tienen hasta cuatro meses, muchos de ellos, sin cobrar”, refirió Delci Sosa, representante de la Federación Nacional de Trabajadores y Pensionados del Servicio Nacional de Salud (Fenatrasal).

Con la situación creada por la pandemia del COVID-19, sus condiciones de vida se han visto seriamente afectadas ya que hasta el seguro de salud han perdido debido a que no está cotizando en la Seguridad Social, describió.

“Tenemos situaciones difíciles. Tenemos personas con cáncer que se han deteriorado porque no reciben pago para comprar medicamentos”, expresó.

Paulino Guillén, uno de los manifestantes, afirmó que no están pidiendo favores, sino que se cumpla con la ley y que, por eso, a pocos días de un cambio de gobierno, le exigen al presidente Medina que asumo las consecuencias de lo que hizo.

“Quien hizo el lío tiene que desatarlo. No me venga usted ahora, quitar la responsabilidad a quien lo tiene. Noooo, el que viene dice: ah no, debieron resolver ellos. Que resuelvan quien hizo el lío porque nunca debieron romper con el patrimonio de los trabajadores”, dijo Guillén.

Entre los manifestantes también se encontraba la doctora Ana Gómez que trabajaba en la ARS Salud Segura a quien le hicieron el traslado al Servicio Nacional de Salud (SNS) y que, según comentó, no aparece en ningún lado.

“Tengo 20 años y 61 años de edad y no me pagan un peso. Me trasladaron a Medio Ambiente y allá me mandaron a buscar una carta al seguro para mandarme a Hacienda y en verdad, allá no aparece nadie que nos represente ni para darnos una carta”, puntualizó otro de los manifestantes.

Por: DL