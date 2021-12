Exesposo de gobernadora de Valverde Mao, denuncia esta no le permite ver a sus hijos

Asegura ha sido víctima de persecución judicial por parte de la funcionaria

Con notable angustia y más de 70 días sin tener ninguna comunicación con sus hijos de ocho y siete años, Abrahán Jiménez, denunció este jueves, que la madre de los menores, Deysi Aquino, gobernadora por la provincia Valverde Mao, le ha impedido ver y compartir con los niños en violación a una sentencia emitida por el tribunal correspondiente.

“Lo único que yo he pedido es tener acceso a mis hijos.. 72 días que no los veos, y que no converso ni siquiera vía telefónica con ellos”.

Entrevistado en el programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5 y YouTube, el hombre aseguró que la madre de los menores está en desacato y violenta una sentencia de la Corte, que le permite al padre la visita y comunicación con los niños.

“Nosotros por ejemplo habíamos acudido en cinco procesos judiciales en la provincia Valverde y esos cinco procesos me han dado ganancia de causa”, expresó.

Jiménez, indicó que ha sido víctima de persecución por parte de la funcionaria, siendo detenido durante dos días por una llamada de la dama, sostuviendo que este se habría presentado frente de su residencia para matarla; añadió además que su encarcelamiento fue en una celda común en la que no se le permitía el suministro de alimentos ni de agua, por órdenes de la gobernadora.

Asimismo manifestó que ha sometido a tres fiscales de la provincia Valverde por fabricación de expediente; asegura no haber recibido ninguna notificación de una orden de alejamiento interpuesta por la funcionaria, y una denuncia por supuesta violencia de género.

Agregó también que ha emplazado al Ministerio Público en seis ocasiones, para que intervenga en el caso pero aún no ha recibido ninguna respuesta.

“Nosotros hemos hecho el sometimiento también del Ministerio Público también ante el colegio dominicano de abogados, y hemos hecho un emplazamiento nuevo al Ministerio Público, tanto en la provincia Valverde como en el caso de la corte de apelación.

