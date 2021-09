Exgeneral Méndez García pone condición a “El Torito” para perdonarlo; pide deben cantar a dúo

SANTO DOMINGO. –El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mayor general retirado, Juan Manuel Méndez García, puso este viernes como condición para perdonar al senador y merenguero, Héctor Acosta “El Torito”, que deben cantar a dúo.

“El Torito me llamó, me pidió excusas y me dijo: General no lo hice con mala intensión porque usted sabe que lo aprecio, por lo que le respondí lo mismo. Lo único que yo le pedí para él resarcir eso es que debemos cantar a dúo”, indicó.

Esto tras el comentario que realizara “El Torito” al momento de volverse viral el video donde exgeneral Méndez se ve un poco “pícaro”, y manifestando su lado más sensual del hombre que mantiene informada a la ciudadanía cada temporada ciclónica.

Méndez García hizo la aclaración durante su participación en el programa radial “Esto No Es Radio”, que se transmite en la plataforma de Alofoke Radio, donde también contó lo agradecido que se siente con la persona que quiso o intentó hacerle daño con el video, ya que la gente ha podido conocer al ser humano.

Tras la pregunta que le hiciera la presentadora del espacio, Gaby Desangle, sobre el mensaje referente a su esposa, el Méndez García contestó de forma jocosa que va forzado y se la pasa enamorándola todo el tiempo.

“Yo estaba en el relajo bromeando con mi esposa, que es mucho mayor que yo, por eso yo voy forzao, tengo que estar todo el tiempo enamorándola, no debo descuidarme. Además, tengo un niño pequeño de tres años y tengo que estar en chulería con mi mujer”, expresó entre risas Méndez García.

Sostuvo que al momento de compartir el vídeo con su esposa, le llegó un mensaje en su Whatsapp y la envío a un grupo sin darse cuenta.

“Yo le estaba enviando eso a mi mujer, porque estaba en chulería con ella, yo no me había puesto living, porque siempre me lo pone para ocultarme las canas, para ponerme bien.

Entonces, yo me iba a peinar en la oficina y me estaba bebiendo un jugo de sandía con fresa, ahí me inspiré y grabé el video”, agregó el director del COE.

Dijo que la persona que lo vio parece que le gustó o no, y lo compartió agradeciéndole por hacerlo, ya que la gente pudo ver el lado humano de “una persona que se la pasa trabajando”.

“Las redes y el mundo se han puesto tan apáticos con el tema de ofrecer el cariño y de dar amor, que al final lo que te vende la noticia es el ácido del diablo, un trompón a la mujer entre otras cosas, pero esa no es mi vida”, sostuvo.

