Exmarido de Naya Rivera explica por qué su cuñada vive con él y su hijo

Ryan Dorsey, exmarido de Naya Rivera, explicó que la hermana de la fallecida estrella de “Glee” se mudó con él a petición de su pequeño hijo ya que es lo más parecido que tiene a una madre.

El actor y Nickayla Rivera se vieron envuelto en un escándalo cuando se dio a conocer que viven juntos y The Daily Mail publicó unas fotografías de ellos agarrados de la mano y sonrientes. De inmediato se empezó a especular si tenían una relación amorosa, debido a eso Dorsey salió a aclarar la situación.

Mediante un video compartido en su cuenta de Instagram (en la que no publicaba nada desde julio) Ryan dijo tenía que abordar las especulaciones y las “tonterías” sobre su relación con Nickayla Rivera.

“No puedo creer que esto sea la vida real y que estoy a punto de hablar de estas tonterías. Mi hijo preguntó si titi podía vivir con nosotros, me dijo ‘Quiero que titi viva con nosotros, para siempre’, porque ahora ella es lo más parecido que tiene a una mamá”, explicó en el clip.

Dorsey expresó su tristeza al saber que la gente le desea lo peor a una familia que precisamente está tratando de superar una tragedia.

Dijo que no se imagina criar a un hijo para que piense que está bien repartir odio a extraños a través de redes sociales. Pero, ha encontrado consuelo en que su hijo y en la manera que se comporta.

El intérprete de 37 años, dijo que por el momento dejará que su hijo de 5 años, tenga todo lo que necesite, que es su familia y aclaró que es una situación temporal.

“Ella, en un acto de amor, no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta y dejar su vida en pausa. Es una situación temporal. Después de todo lo que tuvo que pasar, ¿cómo podríamos negarle eso? ¿Debido a qué? ¿A lo que podrían pensar o decir algunos extraños, o escupir algo de odio basado en algún tabloide desacertado, poco lógico y mal informado?”, reclamó.

El exesposo de la fallecida actriz dijo que se siente muy agradecido de que una mujer joven ponga su vida en pausa para ayudarlo a él y a su hijo

Ryan explicó que la ayuda no solamente ha sido hacia su hijo, sino que él también ha podido tener a alguien a su lado que le ha ayudado con su pena.

“Por lo tanto, cuando acuestes a tu hijo, no siempre tienes que estar solo con tus pensamientos y no tendrás que estar triste día y noche preguntándote cuándo mejorará todo. Al menos tienes a alguien contigo con quien hablar o simplemente sentarte en silencio y estar triste. No tienes que lidiar con estar completamente solo”, declaró.

Naya murió ahogada mientras disfrutaba de un día de bote junto a su hijo de 5 años en el lago Piru del condado de Ventura en California. Su cuerpo fue encontrado días después del accidente el 13 de julio. El menor fue hallado sano y salvo arriba del bote y en solitario.

