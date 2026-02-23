Exministro de obras públicas sobre línea 2C del Metro: «No se ha inaugurado y es una obra que parece vieja»

El exministro de Obras Públicas y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ramón Pepín, cuestionó el estado y la ejecución de la ampliación del Metro de Santo Domingo, al considerar que la obra presenta un aspecto deteriorado pese a no haber sido inaugurada.

“Es una obra que parece vieja”

Pepín sostuvo que el proyecto ha generado inquietud en distintos sectores de la sociedad. “Esa es una obra que no se ha inaugurado y ya es una obra que parece vieja”, expresó, al tiempo que indicó que se ha solicitado la realización de una auditoría forense de control de calidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El dirigente político manifestó que la infraestructura debe responder a las expectativas de la población en materia de transporte y movilidad, uno de los principales desafíos que enfrenta el país. En ese contexto, señaló que es necesario esperar que la obra cumpla con los beneficios previstos.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la reunión del PLD para elegir se discutirán temas clave como el Protocolo para las Aspiraciones Presidenciales y la Lista Preliminar de Aspirantes a la presidencia en Club San Carlos del Distrito Nacional.

Costo y tiempo de ejecución

Pepín también cuestionó el costo y el tiempo invertido en la construcción. “Apenas 7.3 kilómetros, un gobierno ha durado prácticamente cinco años construyendo siete kilómetros de una línea de metro”, afirmó, al considerar que ambos aspectos deben ser evaluados con detenimiento.

Finalmente, reiteró que la sociedad dominicana espera que el proyecto del Metro de Santo Domingo ofrezca soluciones efectivas al congestionamiento y contribuya a mejorar la movilidad urbana.

Fuente: RCC