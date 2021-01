Exministro de Salud considera RD no debe irse de una vez y por todas con vacunas covid

El ex presidente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó que se han administrados 3 billones 700 mil dosis de ivermectina al mundo y no se ha registrado el primer muerto por su uso.

“Es decir, tu te vacunas, posiblemente no contraigas Covid en 90 o 120 días, pero ellos no garantizan que posterior a esa fecha tu no tengas Covid, entonces, es más la sal que el chivo”, significó.

“Pero eso no es igual para el Covid, hay incertidumbre, escepticismo y no hay ningún sustrato científico que pueda despejar esos sentimientos en la comunidad científica ni en la comunidad mundial restante”, acotó.

Fuente: Hoy

“En el caso del Covid-19, los estudios están demostrando contundentemente que la ivermectina impacta de manera positiva el manejo de la pandemia Covid-19, y creo que eso nos está dando y cubriendo a nosotros como nación, lo que no está sucediendo en los Estados Unidos y en Europa, pero ya se dieron cuenta y van a comenzar a hacer lo que nosotros estamos haciendo”, adujo.

“Si pensamos en función de las proyecciones que hizo la Organización Mundial de la Salud, precisamente en marzo, cuando declaró la pandemia el 11 de ese mes, vemos que no ha impactado con la misma intensidad y virulencia al mundo y al país, la pandemia Covid-19”, agregó.

Vásquez aseguró que las proyecciones eran más dimensionadas en casos de contagios, muertes, la recuperación fue proyectada más lenta y el organismo no pensó que iba a durar el tiempo que tiene actualmente la intensidad de la pandemia.

“Lo que quiere decir que los datos que tenemos sobre la mortalidad mundial, el número de contagios, en verdad está por debajo de lo proyectado y, por consiguiente, no es tan catastrófica la situación”, acotó.

“El toque de queda es una figura no legal”

El ex ministro de Salud Pública y ex presidente del CMD consideró que el toque de queda es una figura no legal, porque no está contemplado en la Constitución de la República, ni en los códigos Penal y el Procesal Penal ni en ninguna otra ley adjetiva.

“Tal vez pueda aparecer tangencialmente en algún decreto, pero lo que quiero decir es que debió el presidente, tanto el saliente como el entrante, revisar lo que dice la Constitución, en el artículo 262, 263, 264 y 265, con relación a los estados de excepción”, significó.

El galeno alertó que se debe tener cuidado con el caso, porque se están suspendiendo garantías constitucionales, derechos fundamentales, al libre tránsito, a la reunión, a la inviolabilidad del domicilio, la libre expresión y difusión del pensamiento.

“Todo eso está suspendido en el momento en que entramos en ese toque de queda, entre comillas, que debiera llamarse estado de emergencia”, recalcó.

Precisó que, desde el punto de vista de la salud, esa medida no tiene el impacto requerido ni esperado, porque cuando se somete a la población al confinamiento contribuye con que el 80% de asintomáticos del Covid-19 se mezcle con el resto de la población que puede tener período de incubación o enfermo de la pandemia.

Advirtió que, si se reúnen los sanos con los asintomáticos, los sospechosos y enfermos se está frente a una mezcla muy riesgosa que expone al contagio, contrario a lo que creen el gobierno y las autoridades de la salubridad nacional.

Vásquez sostuvo que el gobierno del expresidente Danilo Medina trató de politizar la pandemia, sacarle provecho a esa actividad anti-pandemia y nombró una comisión al margen de la Constitución y la Ley General de Salud.