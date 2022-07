Exnovio de la ucraniana: «Si hubiese sabido, no me meto con esa loca»

«Si hubiese sabido, no me meto con esa loca» fueron las palabras con las que el exnovio de la ucraniana Nathalya Kasianova, Miguel Ángel Linares, respondió sobre de si conocía el historial delictivo de su ex pareja.

Linares aún permanece con marcas en su cuerpo por los múltiples golpes. En fiscalía, el exnovio de la ucraniana relató que mantuvo una relación de pareja con Kasianova. «Era todo amor hasta que empezó a celarlo hasta con las mujeres que salían en la televisión y no lo dejaba hablar con su madre».

Al considerar que la golpiza pudo provocarle la muerte a su cliente, el abogado de Linares dijo esperar el resarcimiento legal debido a los daños causados y que se han difundido en videos a través de las redes sociales.

La ucraniana pagó para que lo secuestraran y lo torturaran en su presencia.

De su lado, el abogado de Kasianoba, Julio César Gómez, manifestó que su clienta es una víctima en este proceso. Gómez aseguró que la mujer apodada «La Gringa», se observa en el video acostada en la cama amordazada.

La audiencia en la que se conocería la coerción a la acusada fue aplazada para el 20 de julio.

Fuente: CDN