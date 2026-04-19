Nacionales

Experto afirma que alrededor del 65 % de los dominicanos recurre al crédito informal para completar el mes

Vidal Sepulveda Send an email Hace 19 segundos
10 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


El sociólogo y analista Cándido Mercedes afirmó que cerca del 65 % de los dominicanos recurre al crédito informal para completar el mes, una realidad que, a su juicio, evidencia las debilidades estructurales del modelo salarial y productivo del país.

El especialista sostuvo que los ingresos actuales no logran cubrir el costo de vida, lo que obliga a una parte importante de la población a endeudarse de manera recurrente para sostener sus necesidades básicas.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa Reseñas, el podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz.

Amplía la información en el enlace de nuestra biografía

Fuente: el Nuevo Diario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 19 segundos
10 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

ANPA denuncia cancelación del seguro de vida de los agrónomos y responsabiliza al ministro Oliverio Espaillat

Hace 50 minutos

Asaltan a mujer a plena luz del día en el sector El Millón

Hace 1 hora

Migración reporta reducción en casos de falsificación de documentos en primer trimestre del año

Hace 4 horas

Participación Ciudadana advierte que uso sin control de la publicidad estatal amenaza la libertad de expresión

Hace 6 horas
Botón volver arriba