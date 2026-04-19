Experto afirma que alrededor del 65 % de los dominicanos recurre al crédito informal para completar el mes

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El sociólogo y analista Cándido Mercedes afirmó que cerca del 65 % de los dominicanos recurre al crédito informal para completar el mes, una realidad que, a su juicio, evidencia las debilidades estructurales del modelo salarial y productivo del país.

El especialista sostuvo que los ingresos actuales no logran cubrir el costo de vida, lo que obliga a una parte importante de la población a endeudarse de manera recurrente para sostener sus necesidades básicas.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en el programa Reseñas, el podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz.

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Fuente: el Nuevo Diario