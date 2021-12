Experto ve inminente llegada de la variante Ómicron al país

La llegada de la variante omicron a territorio domi­nicano es inminente, por lo que junto a la ya exis­tente variante delta, en medio de la eliminación de las restricciones, pue­den crear situaciones muy difíciles y disparar los indi­cadores epidemiológicos del país como ocurrió el año pasado tras las fiestas navideñas.

Así lo alertó ayer el cien­tífico dominicano residen­te en Doha, Qatar, Rubén Peralta, quien llama a Re­pública Dominicana a mantener bien activa las medidas de prevención, hacer mucho más pruebas diagnósticas y rastreo de casos, así como la secuen­ciación oportuna de las va­riantes.

Dice que el relajamien­to de las medidas de res­tricción de un país en tiempos feriados de na­vidad y año nuevo es una estrategia riesgosa que se repite.

Peralta entiende que República Dominicana debe tomar medidas es­tratégicas basadas en la identificación del virus SARS-CoV-2 y secuencia­ción de la variante predo­minante del momento que es la delta y la inminente llegada de la nueva varian­te ómicron, de la cual hay indicios de tener una alta tasa de infectividad.

El reconocido médico destaca que según reportes internacionales, en Repú­blica Dominicana aproxi­madamente un 51% de la población ha recibido la se­gunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, indi­cando que una gran parte de la población no se ha be­neficiado de la protección adquirida por la inocula­ción contra el virus.

Alto riesgo

Entiende que de continuar el relajamiento de las medi­das epidemiológicas contra la pandemia como lo han anunciado las autoridades sanitarias, sumado al in­cremento de actividades sociales, flujos de turistas y familiares que residen en el exterior visitando a sus alle­gados y amigos por la épo­ca navideña, el país toma­ría el riesgo innecesario de que se disparen los indica­dores epidemiológicos de la pandemia como ocurrió en el pasado feriado navideño y de fin de año, impactando de nuevo en la salud públi­ca, el turismo y la economía nacional.

“En el país, continuamos atravesando por un perío­do relativamente lento en el programa de vacunación lo que pone en riesgo a una gran porcentaje de la po­blación ante la agresividad y el contagio de las nuevas variantes circulando, entre ellas la delta que es la pre­dominante actualmente”, dijo.

Campaña más creativa

El académico y cirujano do­minicano entiende que el país debe rediseñar una campaña de vacunación más creativa y comunitaria para estar mejor preparado de la llegada inminente de la nue­va variante ómicron, la cual hasta la fecha con la poca evi­dencia que se ha publicado, es más contagiosa que la va­riante Delta, pero las mani­festaciones clínicas de la ma­yoría de casos reportados han sido leves especialmente en los pacientes vacunados.

El doctor Peralta señala que todavía existe un gran porcentaje de la población vulnerable que no ha reci­bido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, y “estamos lejos del 75% al 85 % requerido para obte­ner inmunidad colectiva en relación con la variante pre­dominante del momento: la variante delta”, señala el estudioso de la medicina, al citar como fuente a Our World in Data”.

Recomienda métodos de mitigación

Entre sus recomendaciones al país figuran que además de incrementar y comple­tar el esquema de vacuna­ción de dos dosis de la po­blación y obtener sobre un 80% de vacunados, se debe continuar con el programa de refuerzo o tercera dosis en la población mayor de 16 años.

En las actividades coti­dianas, sugiere además, usar los métodos de mitiga­ción, como el uso de mas­carillas, evitar las aglome­raciones y multitudes y los espacios poco ventilados

Como ejemplo de las me­didas que deben estable­cerse y fortalecerse citó el mandatario de mascarillas en lugares al interior: públi­cos y privados, oficinas y en lugares al aire libre debido por la baja tasa de vacuna­ción que aún se mantiene y requerir certificados de va­cunación comprobada al entrar en establecimientos públicos, actos sociales.

También, reducir las aglo­meraciones en estadios y conciertos y otras activida­des masivas; incrementar las actividades de identifica­ción con el aumento signifi­cativo de pruebas y rastreos de los casos positivos; con­tinuar cuarentena y aisla­miento obligatorio de casos sospechosos o positivos y tra­tamientos e internamientos gratuito a los infectados que ameriten manejo clínico.

