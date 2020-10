Expertos: Imposible saber si Trump sigue siendo contagioso

El presidente Donald Trump dijo este jueves que no cree que siga siendo contagioso, pero expertos médicos aseguran que es imposible saberlo a ciencia cierta una semana después que fue diagnosticado con COVID-19.

La mayoría de los pacientes de COVID-19 pueden salir de cuarentena y tener contacto con otras personas 10 días después de presentar los primeros síntomas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés).

Eso siempre y cuando los síntomas hayan mejorado, no hayan tenido fiebre durante 24 horas y ya no consuman medicamentos para reducir la temperatura. Pero no hay forma de saber a ciencia cierta si alguien sigue siendo o no contagioso a tan pocos días de enfermar, afirman los expertos.