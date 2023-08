Explosión de San Cristóbal: Sergio Sarita dice no se está aplicando protocolo adecuado para identificar cadáveres

El patólogo forense Sergio Sarita Valdez dijo este jueves estar preocupado, debido al protocolo que se está implementado para identificar los cadáveres encontrados en los escombros de la explosión ocurrida este lunes en San Cristóbal.

«Estoy preocupado hondamente porque hasta donde he podido observar y escuchar, no me parece que las cosas se han estado haciendo de la manera mejor para sacar óptimos resultados que tiene que ver con ayudar a llevar sosiego y un poco de paz interior a la familia que han perdido y que no saben si perdieron un ser querido», explicó.

«Que usted mezcle cadáveres y entonces contabiliza mal y hace difícil la identificación, en cambio si los cuerpos forenses están allí en el lugar van a tener los restos en un sitio, como cuando ocurre una explosión aérea, allí los restos se van a identificar, y usted va a poder recoger todas las partes, y se hace mejor el análisis porque todo empieza con lo que hay, si hay un cadáver que no se quemó y que solamente sufre trauma pues ese se identifica mejor» , añadió.

Sergio Sarita Valdez habla sobre explosión de San Cristóbal

El doctor cuestionó además que se use la pala mecánica en la edificación donde se encuentran las osamentas, ya que a su criterio, debe hacerse después o conjuntamente con el equipo forense que le va diciendo dónde pueden hacer el trabajo.

«Es terrible lo que se está haciendo porque usted está tornando más difícil la labor de identificación y esa identificación es tan importante para la familia, el manejar el dolor humano, la tragedia al mismo tiempo van a venir el tema de los seguros. Hay personas que los seguros no van a pagar porque la persona no aparece», enfatizó.

Entiende que «ha habido últimamente un descuido, empezando por lo que se llama el Instituto Nacional de Patología que tiene cuatro años en reparación y no terminan de arreglarlo y por eso los muertos se pudren porque no hay sitio donde trabajarlo».

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa «El Despertador».