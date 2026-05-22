Expoturismo 2026 abre Santiago al mercado turístico mundial con nueva sede, plataforma digital y expansión internacional

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Santiago de los Caballeros.– Expoturismo 2026 celebrará su edición número 29 los días 12 y 13 de junio marcando el inicio de una nueva etapa de transformación, expansión e internacionalización con su traslado oficial al moderno ecosistema de Ágora Santiago Center, consolidando a Santiago como uno de los principales polos turísticos, comerciales y de negocios del Caribe.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por Ramón Paulino y Yomaris Gómez, principales directivos de Expoturismo, junto a Diana Vallejo, gerente general del Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, y José Luis Núñez, gerente regional de Ágora Santiago Center, patrocinadores oficiales de esta nueva edición.

Durante el acto, Ramón Paulino destacó que la feria entra en una fase de modernización enfocada en integrar negocios, tecnología y comercialización turística bajo un modelo más dinámico y conectado con las tendencias internacionales.

“Estamos haciendo una transformación para convertir Expoturismo en una verdadera plataforma de integración del turismo dominicano”, expresó Paulino.

El presidente de Expoturismo anunció la creación de una innovadora plataforma digital que permitirá a agentes de viajes, hoteles, operadores turísticos y visitantes registrarse mediante códigos QR, coordinar citas de negocios, intercambiar contactos y acceder a promociones y herramientas inteligentes de comercialización.

“Es una de las mayores inversiones que hemos hecho en estos 29 años, la plataforma permitirá conectar directamente a compradores, agentes y expositores para generar negocios reales”, sostuvo.

Paulino aprovechó además para agradecer al Hotel Hodelpa Gran Almirante por haber acogido durante casi tres décadas el evento turístico más importante de la región Norte, resaltando el respaldo histórico del empresario Edmundo Aja.

Asimismo, anunció que durante Expoturismo 2026 serán presentadas oficialmente tres importantes iniciativas estratégicas para Santiago:

* La primera Guía Turística de Santiago

* La Agenda Cultural de Santiago

* La nueva Alianza Turismo de Salud de Santiago

Esta última integrará clínicas, universidades, odontólogos, especialistas y entidades médicas de la ciudad con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Santiago como destino de turismo médico.

Entre las instituciones que forman parte de esta alianza figuran Unión Médica del Norte, Clínica Corominas, Hospital HOMS, Hospital HEMA, PUCMM, UASD Santiago y la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica.

Santiago se internacionaliza

Por su parte, Yomaris Gómez resaltó que Expoturismo 2026 marcará oficialmente el inicio de la internacionalización de la feria con la participación de delegaciones y organismos turísticos de Colombia, Panamá, Alemania y Curazao.

Entre los invitados internacionales se encuentran ProColombia, la Alcaldía de Medellín y el Bureau de Medellín, cuya participación fue calificada como un hecho histórico para el fortalecimiento de las relaciones turísticas entre Santiago y esa ciudad colombiana.

“Es la primera vez que el Bureau de Medellín participa en República Dominicana y eso representa un gran paso para Santiago como destino turístico internacional”, afirmó Gómez.

La directora ejecutiva informó además que más de 150 marcas y empresas nacionales e internacionales participarán en esta edición, incluyendo cadenas hoteleras, líneas aéreas, agencias de viajes, operadores turísticos, bancos, seguros de viaje e instituciones vinculadas al sector.

Nueva sede y ecosistema turístico moderno

La gerente general del Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, Diana Vallejo, aseguró que Santiago vive actualmente

un proceso de transformación urbana, turística y empresarial sin precedentes, destacando que la unión entre hotelería, comercio y experiencias convierte a Ágora Santiago Center en un modelo único en la región.

“Los destinos más competitivos hoy son aquellos capaces de integrar infraestructura, inversión, hospitalidad y cultura bajo una misma narrativa de ciudad”, expresó.

Vallejo afirmó que Santiago se consolida como uno de los principales centros empresariales, médicos, industriales y comerciales del Caribe, fortaleciendo simultáneamente una oferta turística moderna y sofisticada.

Mientras que Sahely Santos, directora municipal de Turismo de la Alcaldía de Santiago, resaltó el crecimiento turístico que experimenta la ciudad gracias al impulso de eventos, gastronomía, cultura e iniciativas de promoción nacional e internacional.

“Santiago vive un gran avance turístico y cada vez somos más reconocidos por nuestra historia, nuestra gastronomía y la calidad de nuestra gente”, indicó.

De igual forma, Mariel Arbaje, directora provincial del Ministerio de Turismo, destacó el respaldo del ministro David Collado al fortalecimiento del turismo en Santiago y valoró el impacto de las alianzas internacionales y el aumento de la conectividad aérea.

Gastronomía como marca ciudad

Durante la actividad también intervino el chef Leandro Díaz, de Casa Musa, quien valoró el crecimiento gastronómico de Santiago y la importancia de integrar la cocina dominicana como herramienta clave para impulsar el turismo.

“El visitante internacional quiere conocer nuestra gastronomía y el dominicano siente orgullo por ella, vamos camino a convertir nuestra cocina en una gran marca país”, afirmó.

Dos días intensivos de negocios turísticos

Expoturismo 2026 implementará además un nuevo esquema operativo más concentrado y dinámico durante dos días intensivos de actividades.

La apertura oficial será el viernes 12 de junio a las 10:00 de la mañana en el tercer nivel de Ágora Santiago Center y posteriormente toda la exposición comercial y agenda de negocios se trasladará al Salón Gran Saman del Hotel Santiago Curio Collection by Hilton.

La feria contará con la participación de importantes cadenas hoteleras y empresas turísticas como Hodelpa, Bahía Príncipe, Viva Wyndham, Coral Hospitality Corp., Lifestyle Holidays, Xeliter, Hilton, Senator Hotels, Holiday Inn y Hard Rock Café Puerto Plata, además de asociaciones hoteleras y gastronómicas del país.

Expoturismo 2026 cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Alcaldía de Santiago, Banreservas, Copa Airlines, Air Europa, Air Century, Banco Santa Cruz, Casa Musa, PrintFactory, la Asociación de Hoteles de Santiago, y múltiples aliados estratégicos del sector turístico nacional.