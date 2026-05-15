Expresidente CARD respalda convocatoria paro pacífico de jueces

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Santo Domingo, El expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), José Fernando Pérez Vólquez, manifestó su respaldo al paro pacífico de labores convocado por jueces en demanda de mejores condiciones laborales, reajustes salariales y un sistema de movilidad dentro de la carrera judicial que sea transparente, justo y basado en méritos.

«Son demandas justas y válidas que respaldamos con determinación y firmeza. No es posible que jueces dominicanos se mantengan impartiendo justicia abrumados por tanta precariedad. Eso es inaceptable», expresó.

Aseguró que la especie de mutismo que observa el Consejo del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia ante los reclamos de jueces ha generado «un evidente sentimiento de desencanto y desmotivación entre estos actores del sistema de justicia».

Aunque valoró como alentador la creación de una comisión para dialogar con los jueces que convocaron al paro pacífico de labores para el próximo 21 de mayo, Pérez Vólquez entiende que ese esfuerzo no debe quedar en simples conversaciones, sino llevar a soluciones concretas, «donde se garanticen dignidad, estabilidad y condiciones humanas de trabajo”.

«Mientras los magistrados de los órganos jurisdiccionales continúen trabajando en condiciones precarias, la calidad de la justicia también se verá afectada», puntualizó.

El expresidente del gremio que agrupa a los abogados, también deploró las condiciones inhumanas en las que operan tribunales. «Algunos no tienen baños. Hay salas de audiencias, donde la espera se convierte en una especie de viacrucis porque el sistema de aires acondicionados está dañado», indicó.

Finalmente, José Fernando Pérez Vólquez llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, a escuchar el reclamo de los jueces para evitar el paro de labores convocado en los tribunales.

Fuente: Ras-Noticias