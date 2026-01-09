Política

Expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís, Condena Captura de Maduro y Critica Violación al Derecho Internacional

El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se refirió a la captura de Nicolás Maduro y condenó la violación al Derecho Internacional, pero al mismo tiempo indicó que el régimen venezolano tiene responsabilidad directa en el desenlace que hoy enfrenta el país.

Solís, quien fue invitado al país por el Partido Revolucionario Moderno a impartir una conferencia, calificó la captura de Maduro como una transgresión a los principios del derecho internacional, pero aclaró que el gobierno venezolano fue el responsable de lo que sucede en la actualidad.

Fuente: CDN

