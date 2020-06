Exreformista Aristídes Fernández Zucco llama “comerciantes de la política” a diputados del PRSC

Texto completo de Arístides Fernández Zucco

Nuestra sociedad debe revisarse, someterse a una profilaxis profunda . No podemos tener un Congreso Nacional que actúe y legisle en contraposición a la inmensa mayoría y de espaldas a la voluntad ciudadana que los elige como sus legítimos representantes . Es un despropósito y una traición imperdonable a la patria y a sus hijos que producto de la venta cuales mercaderes y fariseos de nuestros diputados se haga realidad y se apruebe una nueva extensión del estado de emergencia que solo puede burlar y en efecto burla el gobierno y su candidato oficial . La estrategia es muy bien elaborada y definida , quienes le hacen el quórum son tan responsables como quienes votan y lo hacen posible .Quienes son los líderes de esa agrupación políticas a la que pertenecen esos diputados ? Serán expulsados de su partido? Deberán ser sancionados los que facilitan el quórum reglamentario incluso aquellos hijos de los supuestos líderes de ese partido de “oposición “ que ahí permanecieron , traidores a la PATRIA. Quien esto escribe , fue miembro por más de tres décadas de esa organización denominada PRSC que hoy día es motivo de vergüenza y está sometida al escarnio público . Un partido cuyos valores y principios en los que se inspiraron sus fundadores fueron traicionados ,pisoteados y tirados al zafacon de la historia. Me siento lleno de vergüenza , me siento traicionado y ultrajado al igual que la inmensa mayoría de quienes fuimos miembros del otrora partido de ese inmenso líder que fue Joaquin Balaguer ,quien debe de estar sufriendo y asqueado de en lo que sus actuales dirigentes han convertido su legado en términos políticos y filosóficos . Que descaro y que desfachatez la de estos comerciantes de la política ,de estos hombres y mujeres desprovistos de la mínima dignidad y el más elemental decoro , por estas razones hoy en día el PRSC es una entelequia y una reminiscencia de lo que en sus tiempos de grandeza fue. En el transcurrir del tiempo este partido se ha convertido en un instrumento de generar de forma asquerosamente repugnante pingues beneficios a quienes lo dirigen de manera inescrupulosa con un descaro total , a tal grado que algunos han legado las curules en el Congreso Nacional y estos siguen los mismos pasos de sus progenitores ; para muestra solo hace falta ver lo acontecido en la sesión que aprobó esta última extensión del estado de emergencia .

El PRSC forma parte de una alianza opositora a la que no respeta ni tampoco honra y la cual traicionó por intereses espureos los cuales todos los ciudadanos dominicanos conocen y hoy pretenden justificar con argumentos baladíes desprovistos de valor moral y fundamento . A aquellos que alguna vez pertenecimos a esa organización política nos causa un profundo pesar y una gran repulsa el PRSC de hoy día.

DL