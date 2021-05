Exteniente dominicano de NY se postula para presidente de El Bronx

El exteniente dominicano del Departamento de Policía de Nueva York y veterano en la Guerra del Golfo Pérsico, Sammy Ravelo culpó a la nueva Ley de Fianza, la reducción del presupuesto y los ataques a la uniformada, por el aumento de los crímenes y la delincuencia que cada día recrudecen y mantienen en zozobra a las comunidades más pobres de la ciudad.

Ravelo, quien es también un reconocido activista comunitario en su condado, dijo que la aceptación de su campaña entre los electores y la comunidad es enorme.

“La gente quiere cambio especialmente aquí en El Bronx debido a lo que vemos porque los crímenes han aumentado en un 130 % y buscan cambiar la situación”, agregó.

“El sistema de fianza que lo cambió la legislatura del estado, la ley que aprobaron permite que un sospechoso sea liberado antes que el papeleo termine. Quien comete un asalto a mano armada, está afuera en horas”, agregó.

“El Concejo Municipal hizo revisiones y tomó decisiones para reducir el poder de la policía en la aplicación de las leyes, a la que no se le permite tomar acciones en muchos casos porque los concejales se lo impiden, y el alcalde que lo hizo fue abrir las cárceles aquí en Nueva York”, indicó.

“Por eso, el elemento criminal está dominando nuestras avenidas. Lo que nosotros buscamos ahora es devolverles el poder a los oficiales de policía como se hacía en los años noventas para que ellos tomen las riendas y las calles”, expuso Ravelo.

También modificar la Ley de Fianza, no eliminarla, aunque los jueces tienen las manos atadas.

Señaló que otros de los factores es la corrupción política en El Bronx y toda la ciudad.

“Soy demócrata, pero le voy a echar la culpa a mi partido porque es el que domina la política en toda la ciudad y teniendo tanto dominio se presta a la corrupción que estamos presenciando”, manifestó Ravelo.

“Tenemos concejales que tienen 12 años en sus escaños y ellos no han hecho nada por la comunidad, principalmente dominicana que es la más grande que hay El Bronx, porque 1 de cada 3 personas en este condado es dominicano y dominicana”, explicó.

El ex oficial que en 25 años de carrera policial y participando en 30 arrestos, nunca se enfrentó a quejas de las comunidades civiles por represión, brutalidad o violación a los derechos civiles, añadió que los electos en funciones nunca le van a decir a nuestra comunidad lo que le conviene.

Recordó que trabajó en seis cuarteles en El Bronx, 41, 48, 46, 52 y en la Unidad Antinarcóticos, además de trabajar en la Fuerza de Tarea para Fugitivos.

“Necesitamos líderes nuevos, un cambio rotundo en lo que es lo político en El Bronx”, precisó.

En cuanto al apoyo a su campaña dijo que cuenta con el respaldo de las más importantes asociaciones y sindicatos de policías de la ciudad, como el de los tenientes, la Asociación Nacional de Oficiales Latinos, El Sindicato de Detectives del NYPD y en cuanto a la Organización de Policías Dominicanos (NYDO), explicó que los estatutos prohíben a los miembros apoyar postulados políticos, pero individualmente “y sin meterlos en problemas”, tengo muchos amigos ahí.

Refiriéndose a los problemas de El Bronx dijo que el desempleo, desarrollo económico, educación, salud y otros, son cruciales para el avance de las comunidades, por lo que prometió que, de ser electo, trabajará arduamente para aumentar la capacidad de generar empleos, especialmente después que los comercios se estabilicen.

Llamó a los votantes a salir masivamente a sufragar en las primarias demócratas del 22 de junio y adelantó que los electores tienen la decisión final.

Ravelo decidió incursionar en la política convencido de que la comunidad dominicana y otras minoritarias no tienen la representación que deben tener.

“No tener a un dominicano corriendo para presidente de El Bronx, es una injusticia y es una de las cosas que me motivaron. Uno de cada 8 habitantes en Nueva York es dominicano y no contamos con las representaciones que merecemos y necesitamos, y esa, fue una de las razones por la cual me retiré”, dijo Ravelo.

