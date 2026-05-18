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Falla eléctrica en Six Flags Over Texas deja visitantes atrapados en la montaña rusa The Titan
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RESUMEN
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Un apagón general registrado en el parque de diversiones Six Flags Over Texas provocó momentos de tensión este fin de semana, luego de que decenas de visitantes quedaran varados en distintas atracciones, incluida la emblemática montaña rusa The Titan.
Ante la falla eléctrica, el personal del parque activó los protocolos de seguridad y procedió a evacuar a los pasajeros, quienes tuvieron que descender caminando por las estructuras de las atracciones.
Fuente: Acento