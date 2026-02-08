Fallece adulto mayor que fue golpeado por su hijo en Villa Tapia, La Romana

LA ROMANA.– Este domingo falleció un envejeciente que fue golpeado por su hijo, en un hecho registrado en el municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana.

En un video que se viralizó en redes sociales, el señor Ernesto Sánchez Mejía fue agredido físicamente por su vástago, quien días después se entregó a las autoridades.

De acuerdo con informaciones preliminares Mejía murió en el asilo Padre Abreu, luego de haber sido trasladado a un centro de salud por los golpes recibidos.

El reporte del médico legista indica que el envejeciente presentaba un diagnóstico presuntivo, por lo que su cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia que permita esclarecer las circunstancias exactas del deceso.