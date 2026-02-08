Nacionales

Fallece adulto mayor que fue golpeado por su hijo en Villa Tapia, La Romana

Mejía falleció en el asilo Padre Abreu, luego de haber sido trasladado a un centro de salud por los golpes recibidos

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 3 horas
33 Se lee en 1 minuto

LA ROMANA.– Este domingo falleció un envejeciente que fue golpeado por su hijo, en un hecho registrado en el municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana.

En un video que se viralizó en redes sociales, el señor Ernesto Sánchez Mejía fue agredido físicamente por su vástago, quien días después se entregó a las autoridades.

De acuerdo con informaciones preliminares Mejía murió en el asilo Padre Abreu, luego de haber sido trasladado a un centro de salud por los golpes recibidos.

El reporte del médico legista indica que el envejeciente presentaba un diagnóstico presuntivo, por lo que su cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia que permita esclarecer las circunstancias exactas del deceso.

De acuerdo con el especialista Benito Kelly, el adulto mayor tenía complicaciones de insuficiencia cardíaca, congestión y afecciones hepáticas; sin embargo, las autoridades evalúan un posible trauma craneoencefálico producto de los golpes propinados por su hijo.

Fuente: El Nuevo Diario.

Deja tu comentario

Carlos Eduardo Pol Send an email Hace 3 horas
33 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Después de muertos todos son buenos: la hipocresía nacional del reconocimiento tardío

Hace 9 horas

Movimiento Justicia Jet Set convoca acto de oración a 10 meses de la tragedia

Hace 11 horas

Investigadores convierten en yacimiento arqueológico el posible lugar de la tumba de Enriquillo en Azua

Hace 11 horas

Medio Ambiente rechaza sentencia del TSA que modifica límites del Parque Nacional Jaragua

Hace 11 horas
Botón volver arriba