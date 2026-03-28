Fallece Don Héctor José Rizek Llabaly, ícono del empresariado y producción de cacao en el país

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Ha fallecido don Héctor José Rizek Llabaly, reconocido empresario francomacorisano y una de las figuras más emblemáticas del sector cacaotero dominicano, conocido a nivel mundial como el “Señor del Cacao”.

Don Héctor dedicó más de seis décadas de su vida al desarrollo del sector agroindustrial del país, liderando el Grupo Rizek y Nazario Rizek C. por A. (Rizek Cacao), una de las empresas exportadoras de cacao más importantes de la República Dominicana. Bajo su visión y liderazgo, la compañía familiar se consolidó como referente internacional en la producción y exportación de cacao fino y orgánico, posicionando el cacao dominicano entre los más valorados en los mercados de Europa y Estados Unidos.

Nacido en San Francisco de Macorís el 3 de marzo de 1931, Rizek Llabaly heredó y expandió el legado iniciado por su padre, Nazario Rizek, en 1905. Su trayectoria se caracterizó por el trabajo incansable, la disciplina y una visión empresarial que trascendió generaciones. Además de su aporte a la economía nacional a través del cacao, fue un pilar en el desarrollo de su ciudad natal y la región Nordeste, apoyando iniciativas en educación, deporte profesional, comercio y programas sociales que beneficiaron a miles de familias.

Su partida, ocurrida este sábado 28 de marzo de 2026, ha generado un profundo pesar en la sociedad dominicana, especialmente en los sectores empresarial, agroindustrial y en San Francisco de Macorís. Familiares, amigos y personalidades de distintos ámbitos han comenzado a expresar sus condolencias, destacando su grandeza humana, su ética de trabajo y el legado que deja como ejemplo para las futuras generaciones.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO