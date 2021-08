Fallece el salsero Larry Harlow

El legendario músico salsero Larry Harlow, apodado el «Judío Maravilloso» por su ascendencia judía y por su devoción musical por el «Ciego Maravilloso», Arsenio Rodríguez, ha fallecido esta madrugada en un hospital de Nueva York, a los 82 años de edad.

«A todos los Salseros del Mundo les informo con profundo dolor que luego de 32 días hospitalizado mi amado Larry falleció a las 12:30 de la madrugada a causa de complicaciones como paciente renal que debilitaron su ya agotado corazón», dijo su esposa en las redes sociales.

«Les doy las gracias por todo el amor y por los mensajes que él recibía de todos ustedes y que yo me encargaba de leerle en el hospital. Les pido por favor que nos den espacio a la familia y amigos íntimos para procesar nuestra pérdida y más adelante les daremos más información al respecto. Por favor no me llamen para entrevistas, mi corazón está roto».

«Mi amore, ya eres libre nuevamente para tocar tu música en la orquesta celestial. Gracias por el honor de acompañarte y de amarte hasta el final de tus días. Vivirás eternamente en mi corazón y en el corazón de todos los que aman tu música y tu gigantesco legado, vuela alto mi Judío Maravilloso y descansa en paz».

Orígenes

Hijo de la cantante de ópera Rose Sherman, Larry Harlow nació en Brooklyn, Nueva York, el 20 de marzo de 1939, en una familia de músicos estadounidenses de ascendencia judía.

En su vida artística fue un afamado intérprete, compositor y productor musical de son cubano y montuno, además del mambo, jazz afrocubano, guarachas o salsa. Su orquesta, la Orquesta Harlow, fue la primera en firmar con Fania Records.

El músico, que se formó también en Cuba, a donde fue atraído por la música de la isla que le habían dado a conocer cubanos radicados en Nueva York, produjo 106 álbumes de varios artistas y más de 50 álbumes de su propia autoría, además de los que produjo para Fania. Entre sus álbumes más populares se encuentran ‘Abran Paso’ y ‘Tributo a Arsenio Rodríguez’ con Ismael Miranda como cantante.

