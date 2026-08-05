Fallece mujer embarazada y su bebé en accidente en Jamao al Norte



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Este martes, una joven embarazada de aproximadamente siete meses falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el sector La Hicotea, en el municipio de Jamao al Norte.

La víctima fue identificada como Herdy Bencosme, oriunda del municipio de Tenares y residente en Jamao al Norte.

De acuerdo con los informes preliminares, Bencosme viajaba como pasajera en una camioneta, tras supuestamente pedir “una bola”, cuando el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y se estrelló violentamente contra una pared de bloques.

Tras el impacto la joven sufrió heridas mortales y perdiendo la vida en el lugar, tanto ella como el bebé que esperaba.

Este hecho que se encuentra siendo investigado por las autoridades, ha provocado consternación entre familiares, amigos y residentes de la zona.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y otras autoridades competentes, quienes brindaron asistencia, realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.

Fuente: Panorama