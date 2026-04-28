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Fallece Salomón Rizek Llabaly; familiares y allegados lamentan su partida

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Fue informado el fallecimiento de Salomón Rizek Llabaly, hermano de Héctor Rizek Llabaly, hecho que ha generado pesar entre familiares, amigos y allegados.

De acuerdo con la información difundida, su partida deja un profundo vacío en el entorno cercano, donde era apreciado por quienes tuvieron la oportunidad de conocerle.

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte. El sepelio está programado para este miércoles a las 12:00 del mediodía.

En este momento de duelo, allegados han expresado sus condolencias y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma, al tiempo que piden fortaleza para toda su familia.

Fuente: RC

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