Falta de transparencia en contratación de Macrotech Farmacéutica con el SNS es similar a Senasa

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, reveló la falta de transparencia en el modelo de contratación en dos renglones del sistema hospitalario público: diálisis peritoneal domiciliaria y nutrición clínica especializada, llevado a cabo por el Servicio Nacional de Salud, en la gestión del doctor Mario Lama, desde agosto del 2020.

Estos programas que fueron contratados, mediante procesos de excepción por exclusividad, a través de adjudicaciones sucesivas, de las que fueron beneficiadas: MACROTECH FARMACÉUTICA, S.R.L., HOSPIFAR, S.R.L. y el CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA RENAL (CIMER).

Desde 2020, al menos RD$9,100 millones han sido adjudicados a Macrotech Farmacéutica, SRL, propiedad de Guillermo Sención, RD$1,125 millones a Hospifar, SRL, cuyo accionista principal es Rafael Tomás Pérez Barroso.

El programa se presentó como un servicio continuo con alcance inicial para unos 900 a 1,000 pacientes, sin que exista, información pública consolidada que permita verificar cuántos reciben el servicio efectivamente dentro de la red hospitalaria pública.

Para nutrición clínica, se reporta contrataciones acumuladas superiores a RD$4,400 millones, con expansión prevista por un proceso adicional en curso que sumaría RD$1,080 millones, elevando el total proyectado por encima de RD$5,500 millones, solo en noviembre del 2020, de produjo una adjudicación por el orden de RD$1,416 millones para diálisis peritoneal domiciliaria y una adjudicación en diciembre del mismo año por la suma RD$732 millones para nutrición parenteral y enteral.

Para ADOCCO que lucha en favor de la transparencia y contra la corrupción, al igual que en SENASA, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, aprovechando la demanda de servicios de los usuarios del sistema de salud pública, se montó un esquema para defraudar al Estado dominicano, por ser estos servicios de difícil auditoría.

Fuente: NT