Familia de Johnny Ventura ignoraba qué hacía el artista con el dinero

Jandy Ventura expresó que ha sido un choque de emociones dentro de todo el dolor lo que ha vivido su familia desde el miércoles pasado cuando falleció su padre, Johnny Ventura.

“Esto ha sido, de verdad, que no hay palabras para describir y que no hay palabras para darle gracias a todo pueblo dominicano”, al término de la misa del primer día en la parroquia Divina Providencia ubicada en Arroyo Hondo.

Recalcó que los planes que tenía el intérprete de “Patacón Pisao”, “El difunto”, “El olor a lluvia”, y otros éxitos, tendrán continuidad.

Además, dijo que programan crear una fundación para seguir las obras del Caballo Mayor que ni siquiera sus familiares sabían.

Se enteraron después de su muerte lo que hacía con el dinero

Jandy Ventura reveló que su madre siempre les decía, a él y sus hermanos, que ella no sabía qué hacía el Johnny Ventura con el dinero y que pudieron enterarse después de su muerte.

“Ayer y antes de ayer me di cuenta qué hacía (con el dinero que ganaba) porque no fueron ni una ni dos ni tres las personas que se me acercaron a decirme a mí a darme las gracias, y a decirme que por mi papá tenían casa, que se habían graduado de la universidad. Mi papa le pagaba muchísimas cosas a muchísima gente que nunca nos dijo, ni nunca lo hizo saber”, dijo Jandy.

Muchas personas les han manifestado su agradecimiento a los familiares por el apoyo que este ícono del merengue les brindó.

“Nosotros tenemos muchos testimonios de muchachos que graduados nos llevaban sus tesis donde ellos agradecen a Johnny Ventura el haberse graduado”, contó a la prensa Nelly Josefina “Fifa” Flores, viuda de Johnny Ventura.

Jandy Ventura agradeció a la prensa por el apoyo continuo que le ha dado la prensa.

Johnny Ventura, El Caballo Mayor, falleció a los 81 años a causa de un infarto mientras se encontraba cumpliendo compromisos en la ciudad de Santiago. Su deceso provocó gran pesar en el país, así como en el extranjero.

Con una carrera artística de 65 años en la escena, Johnny Ventura supo ganarse el aplauso de la población. Su impecable estilo de tocar y bailar el merengue lo ubican como el arquitecto del merengue moderno.

Sus honras fúnebres pública, el viernes y el sábado, fueron un acontecimiento desde su velatorio en el Palacio de los Deportes, así como por los recorridos a donde fueron llevado sus restos, como el local del partido Fuerza del Pueblo que preside Leonel Fernández, así como la Alcaldía del Distrito Nacional, la Cámara de Diputados y el recorrido que realizó por el sector de Villa Juana.

Los restos de Ventura fueron acompañados por una multitud que en vehículos o caminando llegó hasta el cementerio Cristo Redentor, desafiando la lluvia y el cansancio.

Fuente: DL