Familia Espaillat asegura haber indemnizado al 70 % de las víctimas del colapso en Jet Set

La familia Espaillat informó que, pese a no existir aún una sentencia firme, ha compensado hasta el momento al 70 % de las personas afectadas por el colapso ocurrido en la discoteca Jet Set, y mantiene programas de apoyo y acompañamiento para niños y niñas que quedaron en condición de orfandad, a través de la Fundación Raíces de Esperanza.

Mediante un comunicado, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, portavoces de la familia, afirmaron que desde el inicio de la tragedia han actuado con responsabilidad, respeto y solidaridad, priorizando el dolor humano de las familias impactadas. Señalaron que, aunque nada puede revertir lo ocurrido, han procurado responder con acciones concretas, más allá de cualquier etapa procesal.

La familia recordó que hasta la fecha no existe un peritaje técnico validado judicialmente ni una sentencia definitiva que establezca las causas del colapso o responsabilidades penales individuales. Indicaron que un informe técnico citado por el Ministerio Público señala que el evento ocurrió de manera súbita, aspecto que aún se encuentra bajo análisis.

Asimismo, precisaron que desde las primeras fases del proceso solicitaron la realización de peritajes técnicos, cuya valoración contradictoria será conocida en audiencia el próximo 30 de enero, conforme al debido proceso.

Finalmente, los Espaillat reiteraron su compromiso de colaborar de forma transparente con la justicia, rechazaron los juicios mediáticos y reafirmaron su respeto a la memoria de las víctimas, así como su solidaridad permanente con todos los afectados.

