Familiares de mujer ultimada en parada de autobuses claman justicia

Sus ganas de trabajar para darle un futuro mejor a sus hijos y a sus padres hacia que día a día Neury Suero se levantara de madrugada para estar desde tempranas horas de la mañana en su negocio de dulces, ubicado en la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Justo para adquirir un dinero extra sirvió de mediadora hace más de un año, en la venta de una casa ubicada cerca de su residencia en el distrito municipal Pantoja, sin saber que esta acción le costaría la vida.

De acuerdo con informaciones suministradas por familiares de Neury, a Diario Libre, sirvió de mediadora para la venta de una residencia, y desde entonces tuvo problema “con un hombre que le pedía que no dijera que recibió dinero y que mintiera ante un lío que había con la casa”.

Desde hace un año esta problemática por la vivienda llegó a la justicia, por lo que supuestamente el hombre la había amenazado con matarla si no hacía lo que él le pedía ante las autoridades policiales.

Cuentan que hace más de una semana, el autor del hecho se mantenía merodeando el negocio de la misma “como para intimidarla”, pero ella seguía asistiendo de forma regular a vender su mercancía.

Según un video al que tuvieron acceso los familiares, minutos antes del hecho, el hombre estaba observando el panorama para luego atacar.

Neurys recibió un disparo en el lado izquierdo del pecho y fue llevada con vida al hospital Doctor Marcelino Vélez Santana, ubicado a minutos de la parada de autobuses, donde le dieron reanimación y posteriormente murió.

“Cuando la llevaron al hospital le dieron reanimación, pero falleció al rato”, comentó uno de sus allegados.

El acto criminal fue presenciado por su hija de 18 años, Indhira Suero, quien hasta el momento se encuentra sin habla ante el trágico suceso de ver a su madre tirada en el suelo.

La Policía Nacional informó que avanzan las investigaciones para dar con el responsable de acabar con la vida de la señora Neury.

Un video de una cámara de seguridad de la parada de autobuses, captó al homicida, quien llevaba puesto un abrigo de color naranja y andaba en un motor, donde luego del crimen procedió a la huida.

Poco a poco hizo lo que quería

Desde muy pequeña y guiada por sus padres, Neury Suero comenzó vendiendo dulces en la parada del 9. Con el dinero que hacía allí logró pagar sus estudios, graduándose de psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd).

Aunque no fue fácil, allegados cuentan que poco a poco fue cumpliendo cada sueño que se propuso. Ahorraba lo que podía para la pagar los estudios de sus hijos y cumplió su “gran sueño” que era construirle una casa a su madre, la señora Nelly Pérez.

Cuentan que fue un ejemplo a seguir en el sector donde vivía, y que su exhortación para las mujeres fue siempre luchar y proponerse proyectos, incluso cuando haya obstáculos que los limiten.

“Siempre fue una mujer trabajadora, luchadora, mi hija fue mucho”, dijo la señora Nelly, madre de la víctima.

Familiares acuden a buscar el cuerpo al Inacif

Compañeros

Los vendedores que laboran en la parada de autobuses manifestaron que Neury se presentaba a su negocio desde tempranas horas de la mañana, y que siempre tenía una sonrisa y buenas vibras para todos.

“Se mantenía organizado los dulces, para tenerlo siempre bonito y siempre con una amabilidad con las personas”, manifestó Edwin Reyes, uno de los choferes de los autobuses del lugar.

Según comentó otro de los vendedores, la víctima iba a su negocio, aunque no se sintiera bien de salud, ya que para ella ese lugar se convirtió en su vida.

Momento de graduación de Neury

Familia pide justicia

Los familiares de la víctima piden a la Policía Nacional capturar y apresar al responsable del hecho, en vista de que no conocen las intenciones que este podría tener en contra de la familia.

Aunque dicen no confiar en las autoridades, piden que el caso no quede como uno más, ya que la víctima había puesto varias denuncias sobre las amenazas que recibía “y la Policía no hizo nada”.

“Queremos que las autoridades lo agarren y que lo haga pagar, que el caso no se quede ahí”, comentó un cuñado de Neury.

Los restos de Neury fueron entregados a las 11:45 de la mañana y serán velados en su residencia en el barrio Los Humildes del sector Pantoja. Será sepultada esta tarde en el cementerio Cristo Redentor.

