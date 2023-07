Familiares de niños que murieron en incendio creen que fue un cortocircuito

Send an email

Familiares de niños calcinados en la calle 38, del sector Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, tenían la intención de mudarse, debido a que encontraban el espacio muy pequeño para la cantidad de personas que vivían allí.

La información fue contada a Diario Libre por la abuela de los menores, al indicar que tenía más de dos semanas en busca de otra casa, sin embargo, no tuvo suerte.

Isabel Valdéz precisó que en reiteradas ocasiones trató de coordinar con una abogada para el alquiler de la casa y siempre las puertas se le cerraban. Aún así, nunca perdió la fe y rogaba a Dios que la sacara del lugar.

La dama trabaja en una banca deportiva cerca de la zona y quería una casa que le quedara cómoda para poder desplazarse mejor. Además de ella, su esposo se mantuvo buscando también por su lado, sin tener resultados.

«Queríamos estar más cómodos y mira lo que pasó. Quería una casa que me quedara cerca del trabajo, pero en el sector no encontraba y yo dije que no iba a perder la fe que yo la iba a encontrar», expresó afligida Valdéz.

Tanto los familiares de los niños Edison Yadier Hernández, de 4 años y de Isamar Batista, de 2, como los comunitarios, aseguran que el incendio se debió a un corto circuito, debido a que el servicio de luz presenta altas y bajas en la zona.

La luz es «un desastre»

La dama manifestó que tenía la intención de mudarse del lugar debido al poco espacio que tenía para su esposo, la madre de los dos niños fallecidos, los menores y la madre de ella. Pero, además, la vivienda tenía problemas con el servicio eléctrico y tenía que cambiar los bombillos en muchas ocasiones por que se quemaban.

«El bombillo me lo quema a cada rato, hay que estar comprando bombillo a cada rato porque se queman, por que sube y baja la luz», manifestó.

Sobre la situación, los comunitarios de la barriada indicaron que la luz de un momento a otro puede subir y bajar, por lo que a diario están asustados ante el drama que viven.

«Y más ahora después de esto que pasó, es asustando que estamos con la luz, eso a cualquiera le puede pasar, las autoridades tienen que hacer algo con el servicio eléctrico porque lo hemos denunciado en otras ocasiones», indicó Amantina Pontier.

Los niños fueron velados por poco tiempo en la funeraria La Zurza, donde sus familiares le dieron el último adiós. Los restos fueron sepultados en medio de llantos en el cementerio de Cristo Rey.

El niño luchó por su vida

El incendio inició en la habitación donde estaba la niña aparentemente por un cortocircuito. Según agregan, la niña murió al instante en la habitación, sin embargo, el niño luchó por su vida e intentó salir por una puerta que daba de salida a la sala.

Comentan que el humo y las llamas eran muy intensas y que no hubo tiempo a salvarles la vida.

«Esto será algo que permanecerá toda la vida, porque ver ese niño así queriendo salvarse, no es fácil», agrega Juan de los Santos, comunitarios del lugar.

Fuente: DL