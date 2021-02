Famosos y políticos que han sido estafados en República Dominicana

Desde hace muchos años en el país se viene denunciando las diversas estafas que realizan reclusos por la vía telefónica desde las distintas cárceles dominicanas, y aunque en una ocasión se dispuso la confiscación de los teléfonos móviles, lo cierto es que estas estafas son el pan de cada día.

Como parte de las víctimas se encuentran algunas figuras del medio que han denunciado esos y otros delitos cibernéticos.

Desde Diario Libre hacemos un recuento de estos casos, con el único objetivo de que usted no se convierta en uno más de los estafados.

Nelson Javier, animador de televisión

Nelson Javier, comunicador. (Fuente externa)

A principio del 2020 el presentador de televisión Nelson Javier se convirtió en una de las víctimas de este tipo de delitos.

El animador de televisión denunció un intento de estafa en su contra orquestado por un recluso que se hizo pasar por el vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, coronel Juan Guzmán Badía, afortunadamente fue frustrado.

De acuerdo a las informaciones, el estafador guarda prisión en la cárcel la Concepción de La Vega, y aseguran desde hace un tiempo opera una mafia que ha engañado a varias personas, mediante chantaje o engaño.

El individuo que no fue identificado por las autoridades, colocó una foto del coronel Guzmán Badía en su perfil de whatsapp y llamó al comunicador Nelson Javier (El Cocodrilo) al que le solicitó que le enviara la suma de 400 mil pesos.

Con dudas por el inusual pedido, Nelson Javier hizo una llamada al número de teléfono del oficial policial y éste rechazó que hiciera tal petición. Es ahí cuando confirmaron que se trataba de una estaba orquestada por un preso.

Ricardo Montaner

Ricardo Montaner, cantautor. (Fuete externa)

A finales de enero del 2021 se informó que al exponente urbano “You R”, quien da voz a la canción viral “Teteo”, se le conocería medidas de coerción tras ser acusado de estafar al cantante venezolano, recientemente nacionalizado dominicano Ricardo Montaner.

El intérprete del tema “teteo, tarjetero, tarjetero” habría cometido la estafa mediante el uso de una tarjeta de crédito “chipero”.

Diario Libre tuvo acceso al expediente, donde se ofrecen los detalles de la acusación y se informa de la desestimación de la querella presentada por el cantautor nacionalizado dominicano, pero, esta no ha sido la única estafa que ha vivido el venezolano viviendo en el país.

El comunicador Iván Ruiz reseñó en su programa televisivo que una persona que se hizo pasar por el entonces asistente del expresidente Danilo Medina estafó al cantante con 30 mil dólares. Una forma muy parecida a la sufrida por Nelson Javier, ” el Cocodrilo”.

“Un señor que ama este país, dijo que no quería hablar de eso para no hacerle daño al país”, se quejó el Iván Ruiz.

Pavel Núñez, cantautor

Pavel Núñez, cantautor. (Fuente externa)

El cantautor Pavel Núñez denunció a mediados del 2020 que fue víctima de un fraude, luego de ser timado con 10 mil pesos de 20,500 que le solicitaron delincuentes que hackearon el WhatsApp de su amigo Nelson Torres.

“Mi gente, para que no sean víctima de lo que me acaba de pasar por favor mucho cuidado hoy con cuentas de Whassap hackeadas. Yo perdí 10 mil pesos de 20,500 que me solicitaron, mi gran amigo @nelsonrecords fue víctima de un hackeo de su WhatsApp, pero yo no me había enterado pues no había entrado a su instagram”, denunció.

“Al hablarme con tanta propiedad (el delincuente) yo nunca pensé que no fuera el, al enterarme de lo que estaba pasando decidí seguir hablándole al ladrón como si fuese mi amigo de tantos años, Nelson, y al ver que le mandé la evidencia de que ya estaba yo enterado, me bloqueó”, continuó.

Tras lo sucedido, Pavel dijo sentirse “muy nervioso y asustado de lo vulnerables que somos, mi gente” ante situaciones como éstas.

Finalizó con un consejo. “Así sea su madre que le escriba, llámela antes de hacer cualquier transferencia ya que hoy los WhatsApp están siendo violentados. Espero esto ayude a que no pase de manera masiva en los próximos días”.

Gobernadora de La Vega

La gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez Cabreja. (Fuente externa)

La gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez Cabreja, fue estafada con 137 mil pesos por una persona que, a través de la vía telefónica, la convenció de depositarle la suma de dinero.

El estafador, quien se identificó como empleado del Ministerio de la Presidencia, logró persuadir a la representante del presidente Luis Abinader en la provincia de La Vega para que le realizara el pago de los seguros y placas de unos vehículos que recibiría del Gobierno central.

Aunque se trataba de unos vehículos de la Gobernación, el dinero utilizado por Jiménez Cabreja fue de sus cuantas personas.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que por el caso está detenida la propietaria de la cuenta a la que la gobernadora depositó el dinero.

El excónsul general de Nueva York

Francisco Fernández, excónsul general de Nueva York.

En 2019 el excónsul general de Nueva York Francisco Fernández, denunció que reclusos de la cárcel de La Victoria lo estafaron con US$500 dólares y que se hicieron pasar por personas que solicitaban los recursos para una líder peledeísta en Nueva Inglaterra, cuyo WhatsApp fue interceptado por los ladrones, haciéndose pasar por ella.

Fernández dijo que hizo el envío por Western Union y que originalmente el estafador le dijo que enviara los US$500 por Caribe Express, con la seguridad de que se trataba de la vicecónsul y activista en Boston, Ana Gratereaux, quien supuestamente le pidió enviarle el dinero.

Los que engañaron al excónsul le escribieron que su esposa, Yvelisse Anyelina Santana, con el teléfono (829) ***-9876 vive cerca de una agencia con servicios de Western Union.

“Gracias por ser un gran hermano!”, añadía el estafador en el contacto con Fernández.

Gratereaux dijo que se percató del hackeo a su WhatsApp, cuando Fernández la llamó para preguntarle si había recibido el dinero, a lo que ella respondió asombrada: “¿Cuál dinero?”.

En 2018, el FBI advirtió sobre una banda que se dedicaba a estafar a incautos en Estados Unidos, con llamadas de farsantes, que se hacían pasar por amigos de parientes de las víctimas, que supuestamente estaban presos y necesitaban pagar fianzas, o que habían sufrido accidentes de tránsito y tenían que pagar miles de pesos en clínicas del país.

Esos estafadores se aprovechaban especialmente de dominicanos envejecientes.

La aplicación social WhatsApp, no es indiferente para los hackers, y es que cada vez se encuentran más amenazas y fraudes en este servicio de mensajería instantánea que, por cierto, es el más usado a nivel mundial.

Isaac Ramírez, especialista en tecnología, explicó a Diario Libre cómo funciona la nueva estafa que circula por WhatsApp y cómo podemos cuidarnos.

Según el especialista, se trata de una red de contactos, estos estafadores toman un número al azar, y te dicen que tu amigo está intentando desbloquear su WhatsApp, y que mandaron el código a tu celular, porque de algún modo lo perdió, envían un mini mensaje a tu móvil y cuando les das ese código es entonces cuando pierdes tu WhatsApp con todos tus contactos.

Lo que sigue es que estos estafadores empiezan a tratar de engañar a tus amigos y familiares pidiéndoles dinero usurpando tu identidad y algunas personas caen en la trampa y le depositan dinero a un número de cuenta, que ya fue facilitado. Pero no se detiene ahí, como ya no tienes tu WhatsApp, también te piden dinero para devolvértelo.

Otra manera de engaño que está afectando a los dominicanos es el famoso enlace que renvían tus contactos.

Este tiene un “malware” que puede infectar los teléfonos, a través de un software (un keylogger, registrador de teclas, un tipo de software que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado, para posteriormente memorizarlas en un fichero o enviarlas a través de internet), o sea, registra los textos del celular y roba el código para secuestrar el WhatsApp.

¿Cómo evitar ser víctima?

Isaac Ramírez, recomienda utilizar una manera que puede ayudarnos a alejarnos de malas intenciones, se trata de la verificación en dos pasos.

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Debes actuar inmediatamente y avisar a través de tus redes sociales que tu WhatsApp ha sido secuestrado y está fuera de tu control, hasta nuevo aviso. Esto ayudara a alertar a tus amigos y familiares.

Debes documentar el proceso, tratar de grabar lo que ocurre en tu celular ya sea con PrintScreen y otra manera que ayude a demostrar que fuiste víctima de una estafa.

Debes recurrir al Dicat (Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional) para poner una denuncia.

Esto ayudará a detener a estas personas, con los datos que proporciones, en especial el número de cuenta que estos facilitan a sus víctimas, puede ayudar a las autoridades a rastrearlos.

