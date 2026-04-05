Entretenimiento

Fanática pudo cumplir su deseo de cantar junto a Christian Nodal

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
17 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Una fanática originaria de Higüey se volvió tendencia en redes sociales luego de subir al escenario e interpretar el tema “Dime cómo quieres”, popular canción de Christian Nodal junto a Ángela Aguilar.

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la seguridad y entusiasmo de la joven al cantar frente al público, convirtiéndose en una de las protagonistas inesperadas del evento.

El tema interpretado, lanzado en 2020, es uno de los mayores éxitos del regional mexicano reciente, logrando posicionarse en los primeros lugares de popularidad y acumulando millones de reproducciones a nivel internacional.

Este tipo de escenas demuestra cómo el público también forma parte del espectáculo, creando momentos virales que conectan directamente con la gente y le dan un toque más cercano y espontáneo a los conciertos.

Fuente: De Ultimo Minuto

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
17 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

¡De locura! Pagan RD$50,000 por sombrero lanzado por Christian Nodal

Hace 3 horas

FAUSTO MATA DICE LAS TERRENAS ESTÁ LLENA DE CAPOS, TARJETEROS Y LADRONES Y QUE LA CAPITAL POR ESO ESTÁ TRANQUILA

Hace 3 horas

Christian Nodal dice que quiere probar habichuelas con dulce y aprender bachata en RD

Hace 22 horas

Tekashi 6ix9ine sale de prisión y muestra peluche de Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro

Hace 1 día
Botón volver arriba