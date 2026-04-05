Fanática pudo cumplir su deseo de cantar junto a Christian Nodal

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Una fanática originaria de Higüey se volvió tendencia en redes sociales luego de subir al escenario e interpretar el tema “Dime cómo quieres”, popular canción de Christian Nodal junto a Ángela Aguilar.

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la seguridad y entusiasmo de la joven al cantar frente al público, convirtiéndose en una de las protagonistas inesperadas del evento.

El tema interpretado, lanzado en 2020, es uno de los mayores éxitos del regional mexicano reciente, logrando posicionarse en los primeros lugares de popularidad y acumulando millones de reproducciones a nivel internacional.

Este tipo de escenas demuestra cómo el público también forma parte del espectáculo, creando momentos virales que conectan directamente con la gente y le dan un toque más cercano y espontáneo a los conciertos.

Fuente: De Ultimo Minuto