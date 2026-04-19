Faride asegura que crimen contra conductor de camión en Santiago no quedará impune

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que el asesinato de David Carlos Abreu, conductor de un camión recolector de desechos sólidos de la Alcaldía de Santiago, a manos de una turba de motoristas, no quedará impune.

Raful, a través de un mensaje colgado en sus redes sociales, dijo que los involucrados en el hecho serán sometidos a la justicia.

“El crimen contra David Carlos Abreu, provocado por una turba de antisociales que lo persiguieron hasta matarlo, no va a quedar impune. Los involucrados en el hecho, fueron identificados y detenidos para ser procesados ante la Justicia”, dijo la funcionaria.

En ese mismo tenor se pronunció la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien condenó el hecho e instruyó a sus fiscales presentar cargos criminales contra los involucrados en este homicidio, que ha conmocionado a la sociedad dominicana.

Ayer, la Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas, incluyendo el presunto autor de la herida de arma blanca que le provocó la muerte al señor David Carlos Abreu, quien se desempeñaba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago.

La turba de motoconchistas quedó captada en video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se originó tras un incidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de ayer, cuando el vehículo pesado conducido por la víctima habría impactado una motocicleta, generando un conflicto que escaló rápidamente a una persecución.

Las investigaciones establecen que Abreu Quesada fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, resultando con una herida punzocortante en el muslo derecho, ocasionada presuntamente por uno de los ya detenidos.

En medio de la agresión, la víctima logró desplazarse hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad debieron intervenir.

Posteriormente, fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Durante la intervención policial, las autoridades lograron la captura de los ocho involucrados en el hecho, ocupando además una motocicleta vinculada al incidente, así como el arma blanca utilizada en la agresión.

FUENTE: N DIGITAL