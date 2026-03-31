Faride responde al «toque de queda» en Semana Santa

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reiteró el llamado a la prudencia durante el asueto de Semana Santa, al asegurar que las medidas dispuestas por su institución “son las mismas que se implementan cada año como prevención para proteger la vida de los dominicanos”.

En ese sentido, el Ministerio recordó que quedan prohibidas las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos y balnearios en todo el territorio nacional, hasta el domingo 5 de abril de 2026. Asimismo, se restringe la instalación de estructuras provisionales o transitorias en estas zonas durante el mismo período.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, la entidad informó que estará totalmente suspendida durante las 24 horas del Viernes Santo, que este año corresponde al 3 de abril. Tras cumplirse este plazo, se retomarán las disposiciones habituales sobre horarios y expendio, conforme a las resoluciones conjuntas con el Ministerio de Turismo.