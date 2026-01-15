Farándula

Fausto Mata revela que tiene dos meses sin ver a sus hijos: “Con la madre será imposible”

En mayo de 2024, el comediante se reencontró con sus hijos tras un mes sin comunicarse con ellos.

El humorista Fausto Mata vuelve a recurrir a las redes sociales para compartir la difícil situación que vive como padre.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Mata reveló que tiene dos meses sin ver a sus hijos.

El actor publicó este miércoles una imagen que dice: «Hoy cumplo 2 meses que no veo a mis hijos, espero que estén bien. Su papá».

Mata también escribió en el post: «Espero que estén bien y si alguien está cerca de ellos me ayuden diciéndole que los extraño, ya que con la madre será imposible, los amo mis hijos».

Fuente: Listín Diario

