Fausto Mata: «yo recibo una amenaza de muerte cada 15 segundos»

El comediante Fausto Mata (Boca de Piano) expresó que recibe una «amenaza de muerte cada 15 segundos» luego de criticar las letras de la música urbana en sus redes sociales.

Mata responsabilizó a Santiago Matías de las amenazas que está recibiendo, ya que según él, este promueve las malas influencias.

Además, manifestó que teme por la vida sus hijos, razón por la cual lo mantiene encerrado en su casa porque tiene miedo que le hagan algún daño.

«Me siento mal, hay muchos compañeros míos que me han abandonado, y me dicen por mensaje privado; estoy contigo, pero no quiero arriesgarme porque yo conozco para que dan esta gente», manifestó.

El comediante dijo que se siente amenazado y acosado, ya que no puede subir nada en sus redes sociales sin que reciba algún tipo de amenaza.

«Cuando a mi maten van a salir mucha gente a decir: yo le dije a él en privado que yo estaba con él», señaló.

También agregó que se vio obligado a realizarse la prueba antidoping porque muchas personas lo acusaron de estar consumiendo sustancia controladas, la cual aseguró salió negativa.

El comediante ofreció esas declaraciones durante una entrevista en el programa Las Exclusivas De José Peguero.

