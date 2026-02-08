FBI no halló red de tráfico sexual de Epstein para hombres poderosos, según archivos

Tras años de investigaciones que incluyeron el análisis de registros bancarios, correos electrónicos, entrevistas a víctimas y allanamientos en propiedades de Jeffrey Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes, las autoridades federales determinaron que no existían pruebas que sustentaran la existencia de una red de tráfico sexual al servicio de figuras influyentes.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, los documentos internos señalan que los videos y fotografías incautados no mostraban a víctimas siendo abusadas ni implicaban a terceros.

«De haber existido, el gobierno habría investigado cualquier pista que generaran», escribió la entonces fiscal federal adjunta Maurene Comey en un correo electrónico dirigido a funcionarios del FBI. «Sin embargo, no localizamos ninguno de esos videos».

Asimismo, un examen de los registros financieros de Epstein no halló vínculos entre sus pagos y actividades criminales relacionadas con la prostitución de menores a otros hombres, según memorandos internos de 2019.

Aunque algunas víctimas hicieron denuncias públicas de haber sido «prestadas» a amigos ricos de Epstein, los agentes federales indicaron que no pudieron confirmarlas.

«No había pruebas suficientes»

En un correo electrónico enviado en julio pasado, los investigadores señalaron que «cuatro o cinco» acusadores afirmaron haber sido abusados por otros hombres o mujeres, pero añadieron que «no había pruebas suficientes para imputar a estas personas a nivel federal».

La investigación se remonta a 2005, cuando los padres de una adolescente de 14 años denunciaron abusos sexuales en la residencia de Epstein en Palm Beach, Florida.

La policía identificó al menos a 35 menores con relatos similares, lo que llevó a un proceso judicial que culminó en un acuerdo de culpabilidad en 2008 y una condena de 18 meses de cárcel.

Condena de Ghislaine Maxwell

El caso fue reabierto en 2018 tras una serie de reportajes del Miami Herald. Epstein fue arrestado en 2019 y se suicidó un mes después en su celda. Posteriormente, su colaboradora Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por su rol en el reclutamiento y abuso de víctimas.

Los archivos también indican que los fiscales evaluaron posibles cargos contra asistentes, parejas y allegados de Epstein, pero concluyeron que no había pruebas suficientes para procesarlos. En relación con el magnate Les Wexner, un agente del FBI escribió en 2019: «Hay evidencia limitada sobre su participación».

Pese a declaraciones públicas sobre una supuesta «lista de clientes», documentos del FBI confirman que dicha lista no existe.

«Si bien la cobertura mediática del caso de Jeffrey Epstein hace referencia a una ´lista de clientes´, los investigadores no localizaron dicha lista durante el curso de la investigación», señaló un agente especial supervisor del FBI en febrero de 2025.

AP y otros medios continúan revisando millones de páginas de documentos desclasificados, aunque los registros disponibles ofrecen, hasta ahora, la imagen más clara de por qué las autoridades decidieron cerrar la investigación sin presentar cargos adicionales.

Fuente: Diario Libre.