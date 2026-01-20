Nacionales

Feligreses acuden a la Basílica de Higüey por fiestas de la Virgen de La Altagracia

Mientras que los devotos de La Virgen de La Altagracia, quienes vienen de diferentes partes del país, indican que lo hacen por fe, agradecimiento y tradición.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 47 minutos
11 Se lee en 1 minuto

La Altagracia .-El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) inició este martes el Operativo Altagraciano 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos que se desplacen hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.

Más de 9,121 colaboradores y voluntarios se han desplegado en puntos estratégicos; hay 113 ambulancias y 153 puestos de socorro en la región Este, así como dos hospitales de campaña y un centro de mando móvil y un helicóptero para apoyo aéreo y un amplio dispositivo de prevención vial desde el puente Juan Carlos hasta la Basílica.

Así mismo, los directores de varios organismos de socorro resaltaron la organización y el comportamiento de los peregrinos.

Mientras que los devotos de La Virgen de La Altagracia, quienes vienen de diferentes partes del país, indican que lo hacen por fe, agradecimiento y tradición.

El operativo concluirá el miércoles 21 a las 6:00 pm.

Fuente: N Telemicro

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 47 minutos
11 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Colapsa parte del techo en área de emergencias del hospital Juan Pablo Pina; no hubo heridos

Hace 2 minutos

Legisladores responden a criticas de la iglesia católica por impunidad en casos de corrupción

Hace 25 minutos

TNR y Banco Agrícola presentan calendario de convocatorias por RD$106 millones para modernizar riego

Hace 2 horas

Reportan desaparecida a señora de 81 años en Cabrera; padece de alzhéimer

Hace 5 horas
Botón volver arriba