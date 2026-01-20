Feligreses acuden a la Basílica de Higüey por fiestas de la Virgen de La Altagracia

La Altagracia .-El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) inició este martes el Operativo Altagraciano 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos que se desplacen hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.

Más de 9,121 colaboradores y voluntarios se han desplegado en puntos estratégicos; hay 113 ambulancias y 153 puestos de socorro en la región Este, así como dos hospitales de campaña y un centro de mando móvil y un helicóptero para apoyo aéreo y un amplio dispositivo de prevención vial desde el puente Juan Carlos hasta la Basílica.

Así mismo, los directores de varios organismos de socorro resaltaron la organización y el comportamiento de los peregrinos.

Mientras que los devotos de La Virgen de La Altagracia, quienes vienen de diferentes partes del país, indican que lo hacen por fe, agradecimiento y tradición.

El operativo concluirá el miércoles 21 a las 6:00 pm.

Fuente: N Telemicro