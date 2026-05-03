Félix Bautista se suma a marcha contra proyecto minero en San Juan y pide a Abinader frenar iniciativa

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El senador por esta provincia, Félix Bautista, se integró a la marcha convocada en rechazo a la explotación minera y reiteró su oposición al proyecto, al advertir sobre sus posibles consecuencias para el medio ambiente y la salud de la población.

Asimismo, hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que no permita el desarrollo de la actividad minera en la zona. “Al presidente Luis Abinader, que es mi amigo, le digo desde aquí que no permita que San Juan se convierta en un pueblo fantasma”.

En esa orden, aseguró que en San Juan están firmes en la lucha contra la preservación de las aguas. «Estamos firmes en la lucha por defender las aguas de la provincia San Juan. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que no se explote esa mina en ese lugar».

Además, indicó que la iniciativa “hará un daño sin precedentes a toda la zona sur del país; no solamente San Juan, sino a Azua, a Barahona, a Bahoruco, a Independencia”.

Advirtió además sobre los posibles efectos en la salud de la población. “Que no permita que las aguas contaminadas que va a producir si se explota esa mina, enferme a la población de San Juan, enferme a la población de la región Enriquillo y enferme a la población de toda la región del Valle”, señaló.

En ese contexto, indicó que el impacto abarcaría cientos de millas de personas. “Van a ser afectadas setecientas setenta mil personas en cuarenta y siete municipios y setenta y cinco distritos”, afirmó.

El legislador defendió, además, el modelo económico agrícola que, según dijo, se desarrolla actualmente en la provincia. “Aquí se está implementando un modelo agrícola para transformar la provincia, y lo está haciendo el propio gobierno”, explicó.

Detalló que la producción local ha experimentado cambios significativos. “Ya estamos sembrando uva que antes no lo hacíamos, estamos sembrando tabaco que antes no lo hacíamos, estamos ya prácticamente produciendo cigarros en zonas francas, estamos sembrando papa que antes no lo hacíamos. Lo estamos transformando”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que el desarrollo no debe comprometer la salud de la población. “San Juan avanza y progresa, pero no puede ser a gastos de que la gente se enferme por una mina que quiere instalarse, que entendemos será mucho peor que lo que tenemos hasta el día de hoy”, concluyó.

FUENTE: EL NUEVO DIARIO.