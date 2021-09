Feminicidios en RD aumentan un 34 por ciento dejando 48 huérfanos

En los ocho primeros meses del presente año los feminicidios han aumentado un 34 por ciento, en comparación al igual periodo del año 2020, a pesar de los esfuerzos de las autoridades en enfrentar esta grave problemática social.

La afirmación la hizo Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, quien calificó de alarmante el nivel de violencia de género que se está viviendo actualmente en el país.

“En las estadísticas que llevamos desde nuestra entidad, las publicaciones de los medios noticiosos indican que, hasta agosto del año 2020 se habían registrado 44 feminicidios, mientras que en este año a esta fecha se han elevado a 57, de ellos 43 han sido íntimos, entre las cuales hay 7 víctimas menores de edad”.

Fondeur dijo que, como sociedad no podemos ser indiferentes a la violencia a que son sometidas a diario muchas mujeres, recordando casos recientes como el de Angélica de Jesús Manzueta, en Yamasá Monte Plata, que recibió 46 estocadas de su ex pareja en presencia de sus hijos que gritaban “papi no mates a mi mamá” y el de Carolina Polanco, asesinada en Bávaro de 31 estocadas por orden de su esposo, quien consideraba que le pertenecía.

Sostuvo que de los 57 feminicidios registrados hasta agosto del presente año, figuran 48 huérfanos, 41 de ellos se realizaron en el hogar y en Santiago se registran ya 13 casos.

Fondeur consideró que lo determinante en esta problemática es trabajar en su prevención, seguir optimizando el acceso de las víctimas a la justicia y de una vez y por todas aprobar una ley integral que identifique las responsabilidades interinstitucionales.

Valoró los esfuerzos del Ministerio de la Mujer en la campaña “Vivir sin violencia es posible” y consideró que la sociedad en general debe seguir concienciando para que la población masculina desaprenda comportamientos violentos, lo cual inicia aprendiendo a reconocer sus emociones y a regularlas.

Fuente: El Caribe