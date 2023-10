Fernando Tatis Jr. lanzará la primera bola en el Tetelo Vargas

El astro de Grandes Ligas Fernando Tatis Jr. hará el lanzamiento de honor de la primera bola este jueves (7:15 p.m.), antes del partido inaugural de la temporada para las Estrellas, en el Estadio Tetelo Vargas, frente a los Toros del Este, anunció el equipo con sede en San Pedro de Macorís.

Tatis Jr. recibirá el honor en reconocimiento a sus muestras de aprecio hacia el equipo de las Estrellas, a tal punto que aun siendo un astro de Grandes Ligas, gestionó el permiso ante los Padres de San Diego, para actuar con el club local en 20 juegos de la temporada que comenzará este jueves.

El pelotero de 24 años de edad es uno de los ídolos de la afición que sigue a las Estrellas y fue una pieza clave en el engranaje de las Estrellas, cuando el equipo obtuvo el título de campeón en el torneo 2018-2019.

Tatis Jr. regresó a jugar con las Estrellas en el miniplayoff de la campaña 2020-2021 frente a los Leones del Escogido y en el Round Robin de esa contienda, su más reciente actuación en el país.

Este año, con los Padres, comenzó la temporada en las Ligas Menores, mientras se rehabilitaba de una operación en un hombro y cumplía una sanción de Major League Baseball.

En 124 juegos este año con los Padres, Tatis Jr. bateó para promedio de .257, con 25 jonrones y 78 carreras remolcadas. Se robó 29 bases en 33 intentos.

Anuncian rotación de abridores

La rotación de lanzadores abridores de las Estrellas para el inicio de la temporada es la siguiente:

Andy Otero Vs. Toros (jueves), en el Estadio Tetelo Vargas. Julio Robaina Vs. Escogido (viernes), en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Edwin Uceta Vs. Escogido (sábado), en el Estadio Tetelo Vargas. Aaron Leasher Vs. Toros (domingo), en el Estadio Francisco Micheli. Río Gómez Vs. Gigantes (lunes), en el Estadio Tetelo Vargas

Fuente: DL